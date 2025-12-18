【新商品】UCC BEANS&ROASTERS”ミルク好きのラテ”シリーズが新発売♪

2025年10月20日(月)より、UCC上島珈琲からUCC BEANS&ROASTERSのシリーズ”ミルク好きのラテ PET450ml”がリニューアル発売!さらに、生クリーム専門店Milkのコラボ第2弾”ミルク好きの北海道産生クリーム入りカフェラテ PET450ml”、11月10日(月)に”ミルク好きの焼き芋ラテ PET450ml”が、全国のコンビニエンスストアや量販店などにて期間限定で発売中です♪

ミルク好きにぴったりなラテのシリーズ♪

UCC BEANS&ROASTERSは”ほっこり、おしゃれ。癒しのカフェの味わい”をコンセプトに、ラテの味わいを気軽に楽しめてミルクの品質に特化しているペットボトル飲料です♪

今回は”ミルク好きのラテ PET450ml”がリニューアル発売、さらに生クリーム専門店Milkとのコラボ第2弾で”ミルク好きの北海道産生クリーム入りカフェラテ PET450ml”と秋の味覚の焼き芋を使った”ミルク好きの焼き芋ラテ PET450ml”が期間限定で発売されています!

ミルク好きのラテ

今回のリニューアルでは牛乳の使用量を増やし、すっきり甘いミルク感をより感じられるように改良されています。

ミルクの甘みも感じながら、ほんのりコーヒーのほろ苦さが楽しめるラテ。

優しいコーヒーの味わいとミルクのコクもしっかりあり、後味はスッキリしています♪

北海道産生クリーム入りカフェラテ

昨年も生クリーム専門店Milkとのコラボレーションで”北海道産生クリーム入りカフェラテ リキャップ缶 375g”が販売されていました。

今回は第二弾のコラボレーションになっています♪北海道産生クリームを使用していて、ミルクの甘みがしっかり感じまろやかなコーヒーの味わいが楽しめます!

“ミルク好きのラテ”よりも甘みが強く、最後までミルクの余韻が残るカフェラテになっています!

ミルク好きの焼き芋ラテ PET450ml

秋冬の季節にぴったりの”芋”を使ったドリンク。口に入れた瞬間、お芋の優しい風味がふわっと広がります。

焼き芋の香ばしさと甘みがありつつ、後からミルクのコクとコーヒーの優しい風味が感じられます!

後味は甘ったるさがなく焼き芋とラテの味わいが同時に楽しめました♪

商品情報

ミルク好きのラテ PET450ml

・容量：450ml

・希望小売価格：240円（税抜）

・発売日：2025年10月20日（月）

・発売エリア：全国のコンビニエンスストア、量販店、自販機、オンラインストアを中心としたチャネル

ミルク好きの北海道産生クリーム入りカフェラテ PET450ml

・容量：450ml

・希望小売価格：250円（税抜）

・発売日：2025年10月20日（月）

・発売エリア：全国のコンビニエンスストア、量販店、自販機、オンラインストアを中心としたチャネル

ミルク好きの焼き芋ラテ PET450ml

・容量：450ml

・希望小売価格：250円（税抜）

・発売日：2025年11月10日（月）

・発売エリア：全国のコンビニエンスストア、量販店、自販機、オンラインストアを中心としたチャネル

※一部の店舗では、お取扱いがない場合がございます。

※本記事は個人の感想に基づいたものです。味の感じ方には個人差がありますのでご了承ください。