双子の出産と育児を公表している歌手・タレントの中川翔子さんが、自身のインスタグラムに出産後の悩みについて投稿しました。



【写真を見る】【 中川翔子 】 “10kgどうしよう” 「母乳のためにご飯抜けない」焼肉食べて「全て母乳になれ」 食べ盛りの双子を夢見る





翔子さんは「体重落ちないから焦ってます、、あと10キロどうしよう」と赤裸々に吐露。「母乳のためにご飯抜けない」と切実な思いを伝えつつ「スクワットしたり骨盤ガードルはいたり」「骨盤ケアをしたり、ははじめました」と、少しでも状況を変えようと動き始めたことを明かしています。









翔子さんは「なにより双子の栄養のためにごはんは抜かずに食べようと」と、双子本位の考え方を貫いていて、「久しぶりに桂子さんやハワイのマキさんとあやりぃと、焼肉にいけて嬉しかった！」「全て母乳になれ〜」と思いを込めています。









さらに翔子さんは双子について「ご飯食べられる未来がたのしみだなぁ」「夢は食べ盛りの双子をつれて回転寿司やファミレス！」「たくさん大鍋にカレーつくったり唐揚げいっぱいこさえたりするかあちゃんになりたい」と、大きく育つ双子の夢を描いています。









翔子さんは「みんな産後美容どうしましたか？」や「おおきくなってきたお子さんたちに、なにを作ってますか？」などフォロワーに問いかけ。産後美容について「母子共に健康でいることが大切」「双子ちゃんたちが歩き出したら一緒に走り回って追いかけて締まってくると思います」「焦らなくて大丈夫」などの意見が集まりました。

子どもたちへのご飯については「とにかくラーメンが好き」「男子2人に2キロ超えの肉で唐揚げ」「コロッケとフライドポテト」「野菜好きで生春巻きモリモリ」「炊飯器は一升炊き」「カレーは寸胴鍋」などの答えが集まっています。

