S&P500の時価総額の約3割をITセクターが占める現在、市場は歴史的な「一極集中」の状態にあります。AIへの過度な期待が先行する中、2026年に投資家が警戒すべきは、その反動による調整リスクです。塚本憲弘氏の著書『資産運用の論点2026』（日経BP）より、次なる成長テーマと、ポートフォリオを守るための分散戦略を分析します。

再エネ、AI、ヘルスケア…2026年、成長期待が集まるテーマ

以下の背後には、国家政策、社会的需要、技術進化といった構造的ドライバーが存在します。とりわけ「気候変動」と「AI」は、人類の課題であると同時に資本が集中するテーマとして、最も注目されています。

脱炭素・再エネ：グリーンインフラ、EV、水素、カーボンクレジット市場。米国のIRA（インフレ抑制法）はクリーン投資を税制優遇で後押し。

AI・自動化・次世代計算：AI半導体、ロボティクス、量子計算、自己進化型アルゴリズム。

ヘルスケア・バイオ：個別化医療、AI創薬、長寿・再生医療。

サイバーセキュリティ・防衛：ゼロトラスト、宇宙防衛、重要インフラ保護。

製造業の国内回帰と産業政策：米国CHIPS法、EU Chips Act、日本の半導体支援など、政策主導のリショアリング。

「AIへの期待」がもたらす光と影

2025年、Google Deep MindのGeminiが国際数学オリンピック（IMO）の問題を公式採点方式で解答し、金メダル水準に到達したと公表されました。同年、AlphaGeometry2も過去問題で金メダリスト平均を超える成果を示しています。これはAIが人間トップ層の思考領域に迫りつつあることを示唆します。

こうしたAIの進化は金融市場にも直結します。AI関連企業に資本が集中する「メガテック一極集中リスク」や、産業再編に伴う所得格差の拡大、新たなインフレ圧力の芽生えなど、従来にない課題が生まれています。

現在の株式市場でも、いわゆる「マグニフィセント7」と呼ばれる一部の巨大テック企業に物色が集中しています。S&P500におけるITセクターの比率はすでに3割前後とITバブル期並みに達しており（図表）、指数全体の動向を一握りの銘柄が左右する構造となっています。

こうした状況は、成長期待の大きさを映す一方で、過度な期待が先行していないか、現実の業績や収益構造を冷静に点検する必要があることを示しています。

［図表］S&P500に占めるテクノロジー業種の割合推移 （出所）Bloombergより筆者作成

期待の“先走り”感も…投資家に求められる「慎重な楽観」

生成AIは、知的労働の生産性を段階的に底上げし、マクロでは成長率や利益率を押し上げ得る「本物の技術」だと考えられます。標準業務の自動化、開発・設計・分析のサイクル短縮、少人数での高付加価値化―いずれも経済状況の改善につながる方向です。

一方、市場でいま評価されているのは主に半導体・データセンターといった“土台（インフラ層）”であり、サービスや業務インフラへの本格的な波及はこれからでしょう。多くの分野で収益モデルや単価設定が未確定のまま期待が先行している側面も否めません。

歴史を振り返れば、ITや鉄道、電気通信の普及でも「期待が先行→調整→本格普及」という過程を辿りました。これから紹介するハイプサイクル（期待→幻滅→安定・普及）が示す通り、普及は調整と表裏一体です。

ゆえに投資姿勢は「慎重な楽観」が妥当でしょう。生成AIの潜在力は大きい――ただし時間軸と層の違い（いまはインフラ中心、サービス波及はこれから）を見極め、期待先行の局面では過度な一極集中を避ける。

基本方針どおり、「中心に据える」ことと「依存する」ことは別であり、テーマに魅力があっても分散とリバランスで偏りを抑える発想が重要です。

期待には幻滅もつきもの…新技術普及までの「5段階」

新技術投資で役立つ概念のひとつが、米ガートナー社が毎年公表する「ハイプ・サイクル」です。これは、新技術が登場してから社会に普及するまでの典型的な道筋を、曲線で表したものです。ハイプ・サイクルは大きく5つの段階に分かれます。

（1）技術の黎明期：登場直後。話題になるが商業化は未定

（2）過度な期待のピーク：メディアや市場で過熱。投資資金が殺到

（3）幻滅期：実用化が進まず失望感が広がり、価格が調整

（4）啓蒙期：一部の実用事例が出始め、可能性が再評価

（5）安定期・普及期：社会に定着し、安定成長する段階

グラフにすると、最初に急上昇（期待）、次に急落（幻滅）、その後なだらかに上昇（普及）という山→谷→上り坂の曲線になります。

投資家が最も失敗しやすいのは 「期待のピーク」で飛びつくことです。話題性はあっても収益化が伴わず、その後の幻滅期で大きな損失を被る危険があります。

逆に注目すべきは 「幻滅期」です。市場の関心が薄れた時こそ、将来性を冷静に見極め、長期的な成長に備えて投資を仕込む好機となります。その際に評価すべきポイントは、

〇実装可能性（本当に使える段階か）

〇収益化までの時間軸（ビジネス化は何年先か）

〇規制や標準化の見通し（制度的障害はあるか）

これらを踏まえ、「いつ・どの段階で、どの程度の比率でポートフォリオに組み込むか」を設計することが重要です。

2025年末の生成AIは「ピーク近辺〜幻滅期の入口」

いまの生成AIブームは「過度な期待のピークの肩〜幻滅期の入口」に位置しています。ガートナーの見立てでも、2023年に生成AIは「過度な期待のピーク」に達し、2024年にはそのピークを通過した（ただし熱狂は継続）と整理されています。

2025年版では“生成AI関連の個別技術が段階ごとにばらけて配置”される流れが示され、全体としてはピークから下り坂へ移行している――というのが大枠です。

ただしレイヤーで温度差があります。インフラ層（半導体・電力・データセンター／モデル運用）は、巨額投資と実装課題（電力・遅延・TCO／ROI・安全性）の検証段階に入り、ピーク後の現実化が進行しています。アプリ／業務プロセス層は、まだ収益モデルや単価の定着前で期待が先行しやすく、ピーク近辺〜入口にある領域も多いです。

歴史的にも新技術は「期待→幻滅→啓蒙→普及」を辿りがちで、普及の前に調整が挟まるのが定番です。現状の市場でもリターンの多くが半導体など“土台”に集中し、サービス／業務インフラへの広範な波及はこれからという非対称が続いています。

したがってスタンスは「慎重な楽観」――好機は大きいが、一極集中（単一テーマへの過度な賭け）は避ける、というのが要諦でしょう。

政策が市場を動かす時代、「補助金頼み」に要注意

近年は、政策が市場そのものを形づくる時代になっています。米国CHIPS法は半導体製造支援と研究投資拡充を、EU Chips Actは域内での生産能力拡大を、日本でも大型補助金による半導体誘致を進めています。クリーン分野ではIRAがクリーン電力や省エネ投資を幅広く支援しています。

ただし、政策依存モデルは制度変更に脆弱です。チェックすべきは「政策終了後も民需で自走できるか」。補助金頼みの企業は、制度変更ひとつで成長ストーリーが崩れかねません。

不確実性が高い「テーマ投資」はあくまでも補完的な位置づけに

テーマ投資は未来を先取りする強力な手段ですが、マクロ経済環境と無縁ではありません。

たとえばAIブーム期に金利が急騰すれば、グロース株や長期債は逆風に晒されます。成長＝常に株高ではなく、割引率の変動がバリュエーションに大きく影響することを忘れてはなりません。

テーマ投資は魅力的ですが、ボラティリティと不確実性が高いため、ポートフォリオ全体では補完的なサテライトとして位置づけるのが適切です。

コア：目的達成に直結する安定配分

サテライト：将来の成長テーマを取り込み可能性を広げる

この区分けを行い、比率・見直し頻度・出口条件をあらかじめ定めることで、継続可能性が高まります。

まず区分けと比率を先に決めておきます。土台となるコアを80％程度（広く分散した株式・質の高い債券・実物ヘッジ）に、成長テーマはサテライトで20％程度にとどめる。単一テーマはサテライト枠の半分以内（＝ポート全体で5〜10％目安）など、過度な集中を避けます。

次に見直し頻度をルール化します。四半期ごとに点検し、リバランス余地を探る。目標比率から相応に乖離した際は臨時のリバランス、と最初に決めておきます。出口条件も明文化します。

たとえば投資の際に決断した期待値・シナリオが未達なら段階的に縮小、前提条件が崩れたら即時に売却、成長鈍化×明らかな割高が重なったら元本分は回収など利益確定、最大ドローダウン30％に達し市場全体は崩れていない場合は半減――といった具合です。

要するに、区分け・比率・見直し・出口を先に決めて記録し、機械的に運用することで、ハイプの熱に流されず「慎重な楽観」を実行に移せます。

「これは便利」が投資のヒントに…投資家に欠かせない「生活者視点」

未来の投資テーマを見つける力は、必ずしも専門家の分析だけから生まれるものではありません。日常生活の中での変化への気づきがヒントになります。

スマホ決済、リモートワーク、生成AIの活用など、私たちは既に多くの新技術のユーザーです。実際に「これは便利だ」と感じたサービスを提供する企業に目を向けることは、投資リサーチの第一歩です。

こうして生活者としての実感と投資家としての視点が結びつくと、資産運用は単なる金融行為を超え、「未来との対話」へと進化していきます。

塚本 憲弘

執行役員

マネックス証券株式会社