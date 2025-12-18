2Ç¯Á°¤«¤é´ûº§¼Ô¤À¤Ã¤¿¡ÄÆÍÁ³Êó¹ð¤Î¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¡¢¤ªÁê¼ê¤È¤Îà·ëº§¥Õ¥©¥Èá½é¸ø³«¡Ö¤É¤¦¤¾¤º¤Ã¤È¤ª¹¬¤»¤Ë¡×¡ÖÊ·°Ïµ¤¤ª¤·¤ã¤ì¤Í¡×
¡¡Åìµþ2025À¤³¦Î¦¾å¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤¬àÆÍÁ³á·ëº§¥Õ¥©¥È¤ò¸ø³«¡£¥Õ¥¡¥ó¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»£±Æ¤òÃ´Åö¤·¤¿¼Ì¿¿²È¤ÎÅê¹Æ¤ò°úÍÑ¤·¤Æ¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¥Õ¥©¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÅìµþÀ¤³¦Î¦¾å¤Ç½÷»Ò100£í¥Ï¡¼¥É¥ë¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿ÃæÅç¤Ò¤È¤ß¡£ÃË»Ò400¥á¡¼¥È¥ë¾ã³²¤ÎÉ×¡¦ËÅÄ¾¼ù(ÉÙ»ÎÄÌ)¤Ë´ó¤êÅº¤¦¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡ÃæÅç¤Ï¥É¥ì¥¹¤Ë¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò¤Ï¤ª¤ê¡¢¥í¥ó¥°¥Ö¡¼¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¡¢ËÅÄ¤ÏÁ´¿È¥Ö¥é¥Ã¥¯»Ñ¡£¤È¤â¤Ë¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò¤«¤±¡¢¥â¡¼¥É´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¡¡
¡¡ÃæÅç¤Ï7·î6Æü¤Î¡ÖÂè109²óÆüËÜÁª¼ê¸¢¡×¤Ç¡¢23Ç¯¤Ë·ëº§¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÆÍÁ³È¯É½¡£ËÅÄ¤â¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡2¿Í¤Î¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°»Ñ¤Ë¡Ö¤É¤¦¤¾¤º¤Ã¤È¤ª¹¬¤»¤Ë¡×¡ÖÊ·°Ïµ¤¤ª¤·¤ã¤ì¤Í¡×¡ÖÈþÃËÈþ½÷¤Î¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¥«¥Ã¥×¥ë¤Ç¤¹¤Í¡¡Íè¥·¡¼¥º¥ó¤ÏÉ×ÉØÂ·¤Ã¤ÆµÏ¿¤ÎÇú¾å¤¬¤ê¤äÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤ÆÍß¤·¤¤¤ÊŽ¡¥¬¥ó¥Ð¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£