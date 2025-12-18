■早期天候情報とは

早期天候情報とは、その時期としては10年に1度程度しか起きないような著しい高温や低温、降雪量（冬季の日本海側）となる可能性が、いつもより高まっているときに、6日前までに注意を呼びかける情報です。

原則として毎週月曜日と木曜日に、情報発表日の６日後から１４日後までを対象として、５日間平均気温が「かなり高い」もしくは「かなり低い」となる確率が３０％以上、または５日間降雪量が「かなり多い」となる確率が３０％以上と見込まれる場合に発表されます（降雪量については１１月～３月のみ）。

気象庁は１８日、日本の広範囲に「高温に関する早期天候情報」を発表しました。

■北海道地方は

高温に関する早期天候情報（北海道地方）

令和７年１２月１８日１４時３０分

札幌管区気象台 発表

北海道地方 １２月２４日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．３℃以上

北海道地方の向こう２週間の気温は、寒気の影響が弱く、暖かい空気が流れ込む日もあるため平年並か高い日が多く、２４日頃からはかなり高くなる可能性があります。農作物の管理等に注意してください。また、今後の気象情報等に留意してください。

■東北地方は

高温に関する早期天候情報（東北地方）

令和７年１２月１８日１４時３０分

仙台管区気象台 発表

東北地方 １２月２４日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．１℃以上

東北地方の向こう２週間の気温は、寒気の影響が弱く、暖かい空気が流れ込む日もあるため高く、かなり高い日も多い見込みです。農作物の管理等に注意してください。また、今後の気象情報等に留意してください。

■関東甲信地方は

高温に関する早期天候情報（関東甲信地方）

令和７年１２月１８日１４時３０分

気象庁 発表

関東甲信地方 １２月２４日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．０℃以上

関東甲信地方の向こう２週間の気温は、寒気の影響が弱く、暖かい空気が流れ込みやすいため高く、かなり高い日も多い見込みです。農作物の管理等に注意してください。また、今後の気象情報等に留意してください。

■北陸地方は

高温に関する早期天候情報（北陸地方）

令和７年１２月１８日１４時３０分

新潟地方気象台 発表

北陸地方 １２月２４日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．４℃以上

北陸地方の向こう２週間の気温は、寒気の影響が弱く、暖かい空気が流れ込む日もあるため高く、かなり高くなる日もあるでしょう。農作物の管理等に注意してください。また、今後の気象情報等に留意してください。

■東海地方は

高温に関する早期天候情報（東海地方）

令和７年１２月１８日１４時３０分

名古屋地方気象台 発表

東海地方 １２月２４日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．２℃以上

東海地方の向こう２週間の気温は、寒気の影響が弱く、暖かい空気が流れ込む日もあるため高く、かなり高い日も多い見込みです。農作物の管理等に注意してください。また、今後の気象情報等に留意してください。

■近畿地方は

高温に関する早期天候情報（近畿地方）

令和７年１２月１８日１４時３０分

大阪管区気象台 発表

近畿地方 １２月２４日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．３℃以上

近畿地方の向こう２週間の気温は、寒気の影響が弱く、暖かい空気が流れ込む日もあるため高く、かなり高い日も多い見込みです。農作物の管理等に注意してください。また、今後の気象情報等に留意してください。

■中国地方は

高温に関する早期天候情報（中国地方）

令和７年１２月１８日１４時３０分

広島地方気象台 発表

中国地方 １２月２４日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．３℃以上

中国地方の向こう２週間の気温は、寒気の影響が弱く、暖かい空気が流れ込む日もあるため高く、かなり高くなる日もあるでしょう。農作物の管理等に注意してください。また、今後の気象情報等に留意してください。

■四国地方は

高温に関する早期天候情報（四国地方）

令和７年１２月１８日１４時３０分

高松地方気象台 発表

四国地方 １２月２４日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．５℃以上

四国地方の向こう２週間の気温は、寒気の影響が弱く、暖かい空気が流れ込む日もあるため高く、かなり高くなる日もあるでしょう。農作物の管理等に注意してください。また、今後の気象情報等に留意してください。

■九州北部地方（山口県を含む）は

高温に関する早期天候情報（九州北部地方（山口県を含む））

令和７年１２月１８日１４時３０分

福岡管区気象台 発表

九州北部地方（山口県を含む） １２月２４日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．６℃以上

九州北部地方（山口県を含む）の向こう２週間の気温は、寒気の影響が弱く、暖かい空気が流れ込む日もあるため高く、２０日頃と２４日頃を中心にかなり高くなるでしょう。農作物の管理等に注意してください。また、今後の気象情報等に留意してください。

