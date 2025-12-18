破産手続き中の船井電機（株）（TSRコード：697425274、大阪府）の第2回債権者集会が12月17日15時過ぎから東京地裁（ビジネス・コート）で開かれた。

債権者約60名が出席し、破産管財人の片山英二弁護士（阿部・井窪・片山法律事務所）より報告された。



要旨は以下の通り。



第1回集会（7月2日）以降も各事業の処理を引き続き進めた。また、売掛金の回収や有価証券の処分、債権調査にも着手した。第1回集会で報告した通り、元従業員533名に対する未払賃金や解雇予告手当は6月20日に全額支払った。労働者健康安全機構により立替払いが行われた未払い賃金の8割も弁済した。10月には源泉徴収票も発送した。退職金は船井電機企業年金基金から、積み立てられている年金資金をもって支払われる。

AV事業については、第三者への承継の可能性は事実上なくなったことから、海外などの各拠点の閉鎖、清算、換価可能なものについては売却を進めている。

インクカートリッジ事業は4月1日をもって米国Brady社に譲渡が完了している。

その他関連会社への対応に関して、船井電機の親会社であるFUNAI GROUP（株）（TSRコード: 570182948）に対して有する合計約260億円の債権を届け出た。また、子会社である（株）船井興産（TSRコード: 571644031）に対して有する合計約32億円も債権届出をした。

破産経緯については、引き続き、船井電機の旧経営陣営による経営に問題となる点がなかったか調査を継続している。必要に応じ、捜査機関の要請に応じて情報提供しながら、捜査に協力している。





その後、質疑応答に移った。主な内容は以下の通り。



Ｑ． 具体的な配当はいつ頃わかるのか。

Ａ． 出来るだけ早くと思っているが、海外の法制度の違いなどで難しい状況があり、1年くらいはかかる見通し。

Ｑ． 海外関連会社の財産状況や手続きに関して透明性は担保されているのか。

Ａ． 現地清算人の下、適切に対応している。

Ｑ． FUNAI GROUPへの債権約260億円の回収状況は。

Ａ． FUNAI GROUPにも管財人が選任されており、状況に関して報告していく。

大きな混乱もなく、15時40分に散会となった。次回の債権者集会は2026年6月10日15時に開催予定。







ビジネス・コート（12月17日TSR撮影）



（東京商工リサーチ発行「TSR情報全国版」2025年12月19日号掲載予定「WeeklyTopics」を再編集）