菅楓華の初優勝を同期の仲間たちが祝福 つい写真に夢中になりすぎてケーキがピンチ！
菅楓華が自身のインスタグラムを更新。「みなさんありがとうございます」と記すと、2023年のプロテストに合格した96期生の仲間たちから初優勝をお祝いされたことを投稿した。
【写真】ケーキにも気をつけて！ カメラに集中する6人の選手たち
祝勝会に集まったのはケーキを手にした菅から時計回りに、上久保実咲、高野愛姫、高木優奈、政田夢乃、吉澤柚月の5人だった。96期生の21人は、ルーキーイヤーの昨年に優勝することはできなかったが、今年6月に稲垣那奈子が「リゾートトラスト レディス」で一番乗りをすると、翌週の「ヨネックスレディス」では高野が優勝。そして9月の「ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープン」で菅も嬉しい初優勝を飾った。菅は仲よしが集まった楽しそうな集合写真を公開したが、文末に「#ケーキ斜めにしすぎておっこちそうでした笑」と記している通り、お祝いのケーキはすでに皿の端に寄っている危ないシーンでもあった。昨年の菅はメルセデス・ランキング63位とシード権獲得には至らなかったが、ファイナルQTを20位でフィニッシュし、今年前半戦の出場権を獲得。すると開幕戦から2試合続けて2位、4試合続けてトップ10入りという猛烈なスタートダッシュを決めると、初優勝を含めてトップ10には16回と、年間女王の佐久間朱莉に次ぐ2位タイを記録。メルセデス・ランキング4位という好成績を収めた。この投稿にコメントすることは出来ないが、来年も素晴らしい成績を挙げることを期待する大勢のファンが「いいね！」をクリックしていた。
