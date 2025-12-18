NHK、来年1・12に『平野レミ祭り！』”伝説のレシピ”ナマ調理＆”秘話満載”ファミリーヒストリー紹介【コメントあり】
NHKは2026年1月12日に『平野レミの早わざレシピ！10周年感謝祭SP！』（総合 前8：15〜9：29）を生放送。同日夜には『ファミリーヒストリー』（総合 後7：30〜8：42）の「平野レミ〜誇り高きブイ家 愛に生きた一族〜」を送る。
【番組カット】食材を手に笑顔の平野レミ
「成人の日」のNHKは、朝も夜も「平野レミ祭り」。料理愛好家・平野レミが次々に料理を作るハラハラドキドキの生放送番組『平野レミの早わざレシピ！10周年感謝祭スペシャル』。放送開始から10周年、生放送で作ってきたレシピの数は、実に270品に及ぶ。今回はその中から、反響の大きかった「伝説のレシピ」ベスト10を、令和風アレンジを加えて復刻ナマ調理する。
世間をザワつかせたびっくりレシピや、あの名（迷）シーンもVTRで振り返る。さらに今回はスペシャルゲストとして、連続テレビ小説『ばけばけ』にも出演中の俳優・北川景子と、レミさんのお友だちで脚本家の三谷幸喜が生出演する。レギュラーメンバーの中山秀征や澤部佑と共に、時間も内容も生放送ギリギリの元気料理＆トークを届ける。レシピは生放送中から、直ちに番組ホームページで公開する。
続いて、夜には人気シリーズ番組『ファミリーヒストリー』の「平野レミ〜誇り高きブイ家愛に生きた一族〜」を放送する。平野の家で、代々受け継がれてきた一品「牛トマ」。実は、最初に作ったのは明治時代に来日した祖父ヘンリー・パイク・ブイ。取材を進めると、ブイ家のルーツはスコットランドにあり、王直属のワインマスターも務めた名家だった。ヘンリーは平野駒と結ばれ、レミさんの父・威馬雄が誕生。威馬雄は“あいの子”と呼ばれ、偏見や差別に苦しみながらも、文学者として大成する。そんな父が、レミさんの夫・和田誠と交わしていた約束とは。秘話満載、愛に生きた一族の壮大な物語を伝える。
■平野レミコメント
「1月12日の『成人の日』に、私の番組を2つも放送してくれるなんて、NHKさんも、どうかしちゃったのかしらね。成人・20年なんて、私、何回繰り返してるんだろう…。『早わざレシピ！』は放送開始から10年ですって…早いですね。何も立派なことはしてないのに、生放送を見て、楽しんでくれる人がたくさんいて、多くの反響をいただけたからこそ、続けられたと思います。本当にありがとうございます！毎回毎回、レシピ以外にも、ネーミングや見せ方も、ちょっとでも楽しんでもらいたいと真剣に考えてます（こう見えて、苦労してるのよ）。普段は寝転がっている「あの子（食材）」も、立たせてあげることで、より立体的においしそうに見えるし、食卓で出された人も楽しいじゃない。今回は、これまでの270レシピから「ベスト10」らしいけど、私、覚えてるかしら…。放送後に、NHKの人に怒られた場面は、何となく記憶にあるけど…（失礼しちゃうわよね）。違うレシピを作っちゃったら、ごめんなさい。令和流のアレンジも大胆に加えて、簡単で馬（ウマ）いレシピを、た〜くさんご紹介します！お楽しみに！
『ファミリーヒストリー』は、私も全く知らなかった自分の過去のルーツが分かって、とても驚いたし、感動しました。特に、私がなぜ「あの食材」が好きなのか…実は全部つながっていて、鳥肌が立っちゃった。とてもおもしろいので、ぜひご覧ください」
