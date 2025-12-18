枡田絵理奈アナ「家族でサンフレッチェ」 スタジアムでナイトゲーム観戦楽しむ親子ショット披露 夫はカープ・堂林翔太
元TBS所属でフリーアナウンサーの枡田絵理奈（39）が18日までに、自身のインスタグラムを更新。家族でサッカー観戦を楽しむオフショットを披露した。

桝田アナは「家族でサンフレッチェ ACL上海申花戦 ピースウィングで、初めてのナイトゲーム観戦 夜のスタジアムも雰囲気が良くて、最高でした」とつづり、長男（10）との“仲良し”親子ショットや、当日のスタジアムの様子が伝わる写真や動画を複数枚アップした。
枡田アナは広島東洋カープの堂林翔太内野手（34）と2014年12月に結婚。翌年10月に長男、17年9月に長女（8）、19年9月に次女（6）を出産した。
