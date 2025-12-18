阪神から戦力外通告を受けた最速157キロ右腕・佐藤蓮（27）が18日に自身のインスタグラムを更新し、社会人野球のマルハン北日本カンパニー硬式野球部「GIVERS」へ入団することを発表した。

「来季よりマルハン北日本カンパニーに入社し、マルハン硬式野球部（マルハン GIVERS）でプレーすることに決めました！」と報告。「館山監督からお話を頂き、お話していく中で自分自身がこれからもっと成長できる素晴らしい環境だなと感じました。全てが初めての事で、1から社業も勉強させていただき会社の一員として精進していきます」と続けた。

そして「やるからには勝つことに対して貪欲になりプレーで貢献できるように全力で頑張っていきます！！タイガースファンの皆様5年間ありがとうございました。皆様の大声援がとても励みになりました」と感謝。最後には「来季からも場所は変わりますが変わらず応援して頂けると嬉しいです。まだまだ野球が続けられる事に感謝してプレーしていきます！！またグランドで会いましょう」と記した。

阪神では、育成選手を経験しながら支配下に這い上がった右腕。1軍登板は24年の1試合にとどまっていた。

◇佐藤 蓮（さとう・れん）1998年（平10）4月11日生まれ、静岡県出身の27歳。飛龍では甲子園出場なし。上武大では1年冬に右肘手術を受け、4年時まで公式戦登板なし。20年ドラフト3位で阪神入団。22年、右肘痛や腰痛などでウエスタン9試合1勝3敗、防御率5・17に終わり、オフに育成選手で再契約した。昨季7月22日に支配下選手復帰。1メートル89、103キロ。右投げ右打ち。