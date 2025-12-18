お笑いコンビ・マシンガンズがパーソナリティを務める『マシンガンズの働きタイミー』（文化放送・火曜21時30分～22時）。12月2日の放送では、「プレゼントされた服を着るかどうか」というテーマについて語り合う場面があった。

リスナーから「夫が私が選んで買ってきた洋服を着てくれない」という相談メールが届く。

勝手に購入するのではなく、一緒に買いに行った服も着ないそうだ。

相談者が周囲からセンスが悪いと指摘されることはないため、何か他の原因があるのではないかと悩んでいるそうだが……

滝沢「俺はこだわりないから、（奥さんが買ってきてくれた服も）何でも着るわ。お客さんからもらったとかも着るし」

西堀「人が買ってくれた服って意外といいんだよね。自分では選ばないような服だから。客観的に似合うものを選んでくれてたりもするし」

滝沢「（相談をしてくれたリスナーの）旦那さんにはこだわりがあるんだろうね」

二人自身は、他人が選んだ服にはかなり寛容。

家族はもちろん、ファンや知人からもらった服もよく着用しており、「絶対に自分で選ぶ」というこだわりはないそうだ。

西堀「滝沢って洋服も全部リースのやつ着てるだろ？ 下着も買わないだろ？」

滝沢「買わないね、もう。何も買わない。靴下も結構お客さんがくれたり。下着も誕生日に後輩がやけにくれたりしない？ 何あげたらいいのかわかんないんだろうな」

西堀「上着は？」

滝沢「上着は奥さんが買ってきてくれたりする」

西堀「靴は？」

滝沢「ああ、靴は（自分で）買ったわ。体幹がよくなるってやつ」

滝沢は「こだわりがないからほとんど自分で買わない」、西堀は「服も靴も選んでいるときは楽しい」とそれぞれのスタンスを語る。

共通していたのは、二人ともプレゼントに服を贈ること自体には賛成ということ。

ただ相談メールを送ってきたリスナーに対しては……

西堀「着てくれないなら、もう旦那さんと一緒に服は買わない方がいいよ。何か他の意味が出ちゃってるのかも。気を遣ってるとかさ」

滝沢「その服を買ったこと忘れてるとかな」

西堀「リスがどんぐりを貯めてるんじゃないんだから……」

滝沢「でも衣替えのときとかに、意外と『この服埋もれてて一回も着なかった！』っていうことあるだろ」

西堀「ある……」