【「酒のツマミになる話」最終回】千鳥・大悟が5年間を締める“最後のトークテーマ”とは 未公開トーク一挙放出
【モデルプレス＝2025/12/18】フジテレビ系では、12月19日21時58分から22時52分まで「酒のツマミになる話 最終回だから未公開トーク全部出しますSP」を放送。これまでの放送で入りきらなかったトークを一挙に放出する。
同番組は、“お酒の席が盛り上がれば何をしゃべってもOK”というルールの下、普段言えないような悩みや失敗談、心に秘めた本音を語り合うトークバラエティー。19日の放送は、「酒のツマミになる話 最終回だから未公開トーク全部出しますSP」と題し、これまでの放送では入りきらなかったトークを一挙に放出。いつも通り円卓に座り、豪華ゲスト陣とともに、最終回もいつも通り“酒の席ならでは”の楽しいトークを届ける。
最終回の宴で話題に上がったのは、“花束をもらう瞬間”についての本音。収録終わりやイベント、誕生日やクランクアップなど、節目の場面で手渡される花束。伊藤俊介（オズワルド）は、その光景に対して抱いてきた率直な気持ちを明かしていく。決して否定したいわけではないが、花束を受け取る側の“その後”まで想像すると、少し考えてしまう瞬間があるという。その感覚に、スタジオからは共感の声もあれば、「やっぱり花をもらうとうれしい」という意見も飛び出す。犬飼貴丈や花澤香菜ら“花束肯定派”の考え方、ローズが語る「花に込められる思い」、さらには近藤春菜（ハリセンボン）の思わぬエピソードまで加わり、トークはみるみると盛り上がっていく。感謝の気持ちをどう渡すのが正解なのか。優しさと笑いが入り混じるトークがみどころとなる。
川島明（麒麟）が切り出したのは、誰もが一度は使ったことのある“小学校の家庭科で使っていた裁縫箱”の記憶。当時は当たり前だったものが、改めて思い返すと強烈な個性を放っていたという。そこから話題は一気に世代論へ。男子と女子で選ばされていたデザインの違い、なぜか変わらない“男子向けモチーフ”、そして時代とともに変化していく女子側のラインナップ。近藤千尋の鋭い視点や、大悟の少年時代の思い出も重なり、スタジオは懐かしさに包まれていく。裁縫箱だけでなく、粘土箱などの学用品にまつわる記憶も次々と呼び起こされ、「あったあった」とうなずきたくなる話が止まらない。
約4年9ヵ月にわたる放送のラストを飾るトークは、千鳥・大悟の“飲み会トークの原点”ともいえるテーマ。「酒のツマミになる話」が5年近く大切にしてきた空気感をそのまま閉じ込めた、最終回にふさわしいラストトークとなっている。
このほかにも、神田愛花、ツートライブ（たかのり、周平魂）、鳥谷敬、森香澄はじめ、番組を彩ってきた豪華ゲストたちの“ここでしか聞けない素顔”が次々と明らかに。笑いが生まれた瞬間、思わず本音がこぼれた瞬間。“お酒の席だからこそ生まれた”未公開トークを余すところなく詰め込んだ、最終回となる。（modelpress編集部）
・「酒のツマミになる話 最終回だから未公開トーク全部出しますSP」
・日時：12月19日（金）21時58分〜22時52分
・出演者
【MC】千鳥（ノブ、大悟）
【ゲスト】相川暖花（SKE48）、石田健、伊藤俊介（オズワルド）、犬飼貴丈、岩橋玄樹、ウエンツ瑛士、王林、狩野英孝、川島明（麒麟）、神田愛花、菊地亜美、久保田かずのぶ（とろサーモン）、近藤千尋、近藤春菜（ハリセンボン）、下野紘、鈴木Mob.（煌めき☆アンフォレント）、チャンソン（2PM）、ツートライブ（たかのり、周平魂）、當間ローズ、徳井義実（チュートリアル）、鳥谷敬、中尾明慶、中山優馬、バイきんぐ（小峠英二、西村瑞樹）、花澤香菜、坂東龍汰、正名僕蔵、松倉海斗（Travis Japan）、森香澄、森日菜美、矢井田瞳、屋敷裕政（ニューヨーク）、山田裕貴、リリー（見取り図）、ロングコートダディ（堂前透、兎）※五十音順
◆「酒のツマミになる話」最終回は“未公開トーク放出”
◆千鳥・大悟、最後を締めるトークテーマは？
◆番組内容
