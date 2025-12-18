SEVENTEENミンギュ、東京ラーメン店に出没 プラベショットにファン驚き「遭遇したかった」「オーラがすごい」
【モデルプレス＝2025/12/18】13人組グループ・SEVENTEEN（セブンティーン）のMINGYU（ミンギュ）が12月17日、自身のInstagramを更新。東京でのプライベートショットを公開し、話題を呼んでいる。
ミンギュはラーメンの絵文字を添えて、ラーメン屋でのショットを複数枚投稿。店内の落ち着いた照明の中、リラックスした雰囲気で過ごす姿を披露している。また、東京タワーの写真も公開しており、都内で過ごしたことが伺える投稿となっている。
この投稿には「東京にいたなんてびっくり」「雰囲気がレベチ」「遭遇したかった」「オーラがすごい」「自然体なのがいい」「日本に来てくれてうれしい」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆ミンギュ、東京出没ショットを公開
◆ミンギュの投稿に反響
