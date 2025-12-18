桃井かおり（C）モデルプレス

写真拡大

【モデルプレス＝2025/12/18】女優の桃井かおりが12月17日、自身のInstagramを更新。最近気に入っているオリジナルトーストを公開し、話題となっている。

【写真】74歳大物女優「斬新」と話題のアレンジトースト

◆桃井かおり「最近気に入ってる」朝食トースト披露


桃井は「＃かおり飯」とつづり、大きなアボカドが乗ったトーストのショットを公開。「今朝！最近気に入ってる長ネギチーズトーストとアボカド＆トマトトースト＋コーンスープ」と朝食を披露している。

◆桃井かおりの最新トーストが話題


この投稿には「斬新なトースト」「どんな味なんだろう？」「長ネギチーズ想像できない」「作ってみたい」「美味しそう」などといったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）

【Not Sponsored 記事】