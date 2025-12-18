アンガールズ山根「かなり本格的」手料理披露に反響「子どもが喜びそう」「お家で作れるんですね」
【モデルプレス＝2025/12/18】お笑いコンビ・アンガールズの山根良顕が12月16日、自身のInstagramを更新。タコスを作ったショットを公開し、話題になっている。
【写真】49歳コンビ芸人「子どもが喜びそう」な具だくさん手料理
山根は「タコス作ったー」とつづり、手料理のショットを公開。「野菜切って肉を付属のシーズニングをかけて焼いただけでかなり本格的！」ともコメントしている。
この投稿には「結構本格的で美味しそう」「早速試してみます」「子どもが喜びそう」「お家で作れるんですね」「タコスパーティーですね」などといった反響が寄せられている。
山根は、2013年11月に一般女性と結婚。2015年5月に第1子の誕生を報告した。（modelpress編集部）
