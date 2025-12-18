乃木坂46弓木奈於、ミニスカクリスマスコーデで美脚際立つ「何等身だろう？」「圧倒的スタイル」の声
【モデルプレス＝2025/12/18】乃木坂46の弓木奈於が12月16日、自身のInstagramを更新。クリスマスコーディネートを披露し、話題になっている。
【写真】26歳乃木坂46「圧倒的スタイル」超ミニで美脚スラリ
弓木は「＃クリスマス」とつづり、クリスマスカラーのコーディネートを披露。白のニットに茶色のミニスカートを合わせ、ハイソックスに美しい脚がスラリと伸びている。
この投稿にファンからは「美脚すぎる」「圧倒的スタイル」「何等身だろう？」「可愛すぎる」などといった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆弓木奈於、クリスマスコーデ披露
◆弓木奈於のコーデが話題
