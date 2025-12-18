丸山桂里奈、2歳娘の“トイトレ”ショット公開「悩みすごく共感」「急成長」の声
【モデルプレス＝2025/12/18】元サッカー日本女子代表でタレントの丸山桂里奈が12月17日、自身のInstagramを更新。トイレトレーニングをする娘のショットを公開し、反響が寄せられている。
【写真】42歳元なでしこ「自分でつけて座りました」トイトレ挑戦中の娘公開
丸山は「トイトレ？なのかな。ママの後にくっついてきておしっこするよと、ハシゴ出して自分でつけて座りました」とつづり、娘が服を着たままトイレに座っているショットを公開。「ただこれってズボンオムツ履いてるけど思い切りパンツにするべきなの！？」ともコメントし、育児の悩みごとも投稿している。
この投稿には「急成長ですごい」「トイトレ悩みすごく共感する」「このトイトレチャンス頑張ってください」「挑戦ですね」などといったコメントが寄せられている。
丸山は、2020年9月に元サッカー日本代表の本並健治氏と結婚。2023年2月に第1子となる女児が誕生したことを発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆丸山桂里奈、娘の「トイトレ」悩み公開
◆丸山桂里奈の育児悩みに共感の声
