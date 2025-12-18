もうすぐクリスマス。今年は例年とは違った天気分布となりそうです。24日(水)から25日(木)は低気圧や前線の影響で、太平洋側でも広く天気が崩れるでしょう。暖気が流れ込むため、北海道や東北でも雪ではなく、雨の降る所が多くなりそうです。

今年は雨のクリスマスか

もうすぐクリスマス。例年、クリスマスといえば、寒波の影響で日本海側は雪、太平洋側は晴れることが多くなっています。





ただ、今年のクリスマスはいつもとは違う天気分布となりそうです。24日(水)から25日(木)にかけては低気圧や前線を列島が通過するため、太平洋側も含め広く天気が崩れるでしょう。また、低気圧に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、北海道や東北でも雪ではなく、雨の降る所が多くなりそうです。

24日(水) クリスマスイブの天気

24日(水)は、九州から近畿は午前中から、夜は東海や関東、北陸、東北でも雨が降るでしょう。北海道は雪の降る所もありますが、次第に暖気が流れ込み、雨エリアが広くなるでしょう。ホワイトクリスマスになるのは北海道の内陸部が中心となりそうです。



この時期としては気温は高めで、最高気温は福岡市や大阪市は16℃、名古屋市では14℃の予想です。札幌市は7℃とプラスの気温となるでしょう。積雪の多い所では雪どけが進みますので、屋根からの落雪や雪崩にご注意ください。東京都心は11℃と平年並みとなりそうです。

25日(水) クリスマスの天気

25日(木)は、まとまった雨雲が午前中は西日本や北日本、昼頃は東日本を通過するでしょう。近畿から北海道にかけて広く本降りの雨となり、クリスマスのお出かけは雨具は必要になりそうです。夜になると、次第に寒気が流れ込み、北海道では雪に変わる所が多くなるでしょう。



25日(木)もこの時期としては気温は高めで、最高気温は大阪市は14℃、名古屋市は16℃の予想です。東京都心は13℃と平年よりはやや高くなるでしょう。札幌市は3℃と厳しい寒さとなりそうです。