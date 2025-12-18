◆フィギュアスケート 全日本選手権 兼ミラノ・コルティナ五輪最終選考会（１９日開幕、東京・代々木第一体育館）

男子の公式練習が１８日に行われ、三浦佳生（オリエンタルバイオ・明大）が氷の感触を確かめながら調整した。４回転ループはフリーの曲かけでは回転が抜けたが、その後、着氷した。「自分の調子はもちろん良かったけど、周りがみんなバンバン４回転をやっていて、すごく楽しい練習だった」と充実の表情を浮かべた。

左脚のけがの影響を考慮しながら今季を戦ってきたが、１１月からペースを上げた。「スケートカナダが終わってからは、リミッターを解除した状態で練習を続けてきた。これこそ自分の万全の状態というところに持っていけている」と自信を見せた。

１０月のＧＰフランス杯後に取り入れたメンタルトレーニングの効果も実感している。「ご機嫌の状態と不機嫌の状態のバランスが変わってきた。練習の時に不機嫌９５％、ご機嫌５％みたいな状態から、だいぶ不機嫌が顔を出さなくなってきた」と自己分析。この日の練習の序盤はループが氷になじまず、なかなか決まらなかったが、「ご機嫌な状態だったので、最後はループがいい感じで終われた。このご機嫌を保って試合まで運んでいきたい」と口にした。

来年２月のミラノ・コルティナ五輪の代表争いは鍵山優真、佐藤駿に次ぐ３枠目が混戦模様だ。佐藤はシーズンベスト、世界ランクでともに３番手につけているが、全日本の結果が大事になってくる。「誰かが飛び抜けて３枠目をリードしているとかでもない。全日本で結果を出す以外ないのかなという感じ」と気合を入れた。