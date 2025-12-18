俳優の間宮祥太朗と新木優子がダブル主演する日本テレビ「良いこと悪いこと」は１３日に第９話「カノン」が放送された。

一連の犯行は、ドの子（大後寿々花）の婚約者だった刑事・宇都見（木村昂）による復讐劇だった。宇都見の逮捕で事件は終わったかに見えたが、次週予告には「真犯人だーれだ？」の文字が踊っている。

ドの子のピアノ教室の名前に注目が集まっている。「ミトリア」と看板にあり、太陽神の名前を意味する。ドの子の転校先「タクト学園」には、人々が太陽を崇めている巨大絵が掲げられており、太陽神を描いているとみられる。

「スナック イマクニ」の看板にも巨大絵に似た太陽のロゴがあり、マスターのイマクニ（戸塚純貴）が同学園出身で、ドの子の同級生だった説が浮上。なにやら宗教的な背景も見え隠れし、ネットをざわつかせている。

Ｘでは「太陽神って意味らしい そうするとタクト学園の壁 イマクニの看板 太陽で繋がるし」「タクト学園が宗教なんじゃないかってコメント見つけて、太陽神が主神らしい 学園にも太陽の模様あったし、イマクニにもあったよね ピアノ教室の名前ミトリア カルト系落ちなのか」「なんか宗教みたいだな？と思って調べてみたら、太陽神が関係してそう？ミトラ（ミトリア）、アポローン（アポロ）、ラーもいるみたいだし。犬（神）とも関連深そうだし」などの声が並んでいる。