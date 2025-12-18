宇野昌磨、サプライズバースデーに大はしゃぎ 展覧会取材出席も「一刻も早くゲームをしたい」
プロフィギュアスケーター・宇野昌磨（28）が18日、東京・CREATIVE MUSEUM TOKYOで開催された『大カプコン展 ―世界を魅了するゲームクリエイション』取材会に出席した。
【写真】必殺技！ポーズをきめる宇野昌磨
イベントでは、きのう17日に28歳の誕生日を迎えた宇野を祝福する場面も。カプコンからプレゼントが送られた宇野は大喜び。プレゼントをのぞき込み、「え！」「かわいい！」「これなんだろう？」と興味津々でカメラを忘れて、大はしゃぎしていた。
『大カプコン展 ―世界を魅了するゲームクリエイション』は、20日から来年2月22日まで同場所で開催される。開発者たちの手による企画書や原画、ポスターやパッケージなどのグラフィックワーク、体験型コンテンツ、最新技術など、ゲーム誕生の壮大なプロセスとそこに関わるクリエイターたちの想像力と実現力を惜しみなく展覧会という場に投入し、日本が誇るゲーム文化を改めて捉えなおす機会を創出する。
ひと足先に会場を見学した宇野は「ゲームの生い立ちやクリエイターの苦労を説明していただき、いろんなことを知ることができました。今、こうしてお話しておりますが、一刻も早くゲームをしたいと思っています」と、さっそくゲーム欲が駆り立てられた様子だった。
【写真】必殺技！ポーズをきめる宇野昌磨
イベントでは、きのう17日に28歳の誕生日を迎えた宇野を祝福する場面も。カプコンからプレゼントが送られた宇野は大喜び。プレゼントをのぞき込み、「え！」「かわいい！」「これなんだろう？」と興味津々でカメラを忘れて、大はしゃぎしていた。
ひと足先に会場を見学した宇野は「ゲームの生い立ちやクリエイターの苦労を説明していただき、いろんなことを知ることができました。今、こうしてお話しておりますが、一刻も早くゲームをしたいと思っています」と、さっそくゲーム欲が駆り立てられた様子だった。