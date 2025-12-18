“節約家”として知られるお笑いコンビ「クワバタオハラ」のくわばたりえ（49）が18日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。子供の小遣いについて語った。

現在3人の子供を育てているくわばた。子供達のお小遣いについて「1月に1年分支給」と明かされると、スタジオでは「えーっ！」「初めて聞いた」「これいいっすね」などの声が上がる中、くわばたは「これ結構勇気がいったんですけど、毎月いくらとか決めてた」と振り返った。

そして「決めてたけど、やっぱり友達のお誕生日とか急に大きなお金がいる。友達とジュースを買いたい時もあるってなると、1年分を渡したらいいん違う？ってなって渡すようになった」と解説。金額については「9000円とかになるの、小学生の1年分だから」といい、「ほんなら2年前ですかね、次男坊は9000円を渡した翌日、全部ポケモンカードを買いました」と明かすと、一同は爆笑。「どうするの！？」と心配した。

当時の次男について、くわばたは「ポケモンカードを買ったらから何もお小遣いがないから、1年間耐えて。家で自分で水筒に作って持って行くし」と回想。「ほんで翌年、凄い計画的に使ってた。1回失敗するのって大切やし、“ガチャガチャやりたい、ママお金”じゃなくて、“お小遣いいっぱい持ってるからそれでガチャガチャしてください”って言ったら、“じゃあやらない”って言う。自分がほしい物だけにお金をかけられるようになってきたかな」と語っていた。