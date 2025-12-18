冬こそホワイトパンツ！ すっきり見えを叶える大人の着回し術3選
【画像でチェック】冬コーデにおすすめの「ホワイトパンツ」はコレ！
「冬のコーデって重くなりがち…」
そんなお悩みを一気に解消してくれるのが、「ホワイトパンツ」！
そこで今回はInstagramフォロワー18万人（2025年12月現在）の人気ダイエットインフルエンサー・にーよんさんが、今すぐ真似したくなる冬の着回しコーデを提案してくれました！
■着回しバツグン！万能アイテムはコレ
ホワイトパンツを選ぶ際は、真っ白なアイテムより、少し温かみのある「ナチュラル」カラーがおすすめ。肌なじみが良く、手持ちの服とも合わせやすいので、ホワイトパンツ初心者さんでも安心です。
股上が深めで、気になるお尻や太もものラインを拾いにくく、背面のみゴム仕様でお腹周りもスッキリ。しわになりにくく伸縮性のある生地で、履くだけで「神シルエット」を演出してくれます。
■【着回し1】▶ゆるっとラフでもキレイにまとまる
グレーのニットにナチュラルカラーのパンツを合わせた、リラックス感漂うスタイル。淡いトーンの組み合わせで全体がぼんやり見えないための秘訣は「締め色」。メガネやシューズなどの小物に濃いめの色を持ってくることで、コーディネートにメリハリが生まれます。
■【着回し2】▶休日スタイルは白で差がつく
キャップとスニーカーを合わせた、アクティブな休日スタイル。カジュアルな装いこそ、ボトムをホワイトに変えるだけで、清潔感あふれるワンランク上の着こなしに。今回着用したパンツは、左右とヒップに計4つのリアルポケットがついているので、身軽にお出かけしたい日にも頼れる1枚です。
■【着回し3】▶ブラウン×ホワイトで冬を軽やかに
トレンドのブラウンを主役にした、上品なコーディネート。黒いパンツを合わせると重厚感が出ますが、ナチュラルカラーのパンツを合わせれば、洗練された明るい印象に。「チョコ×バニラ」のような配色は、甘すぎず知的な雰囲気を引き立ててくれます。
カジュアルからフォーマルまで、1枚あれば冬の着こなしをアップデートしてくれる「ホワイトパンツ」。体のラインをきれいに見せつつ、ホワイトパンツの軽やかさで、冬コーデがぐっと垢抜けます。ぜひこの冬のコーディネートの参考にしてみてくださいね。
文＝MH
にーよんさん
4男1女のダイエット母さん。27歳から妊娠、出産を5度経て20kg増。おなかの脂肪を荷物と間違われ、銀行ATMでエラーが出るという衝撃の日から始めたダイエット。脂肪をちぎり捨てることに成功。Instagramフォロワー数は18万人（2025年12月現在）。現在も奮闘しながらスタイルをキープ中。著書『ダイエット母さん、20kgの脂肪をちぎり捨ててみた。マネするだけ5日間痩せプログラム』（KADOKAWA）など。
Instagram：@sango_diet24