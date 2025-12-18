末端冷えは我慢しないで！家でのくつろぎ時間をぬくぬく過ごす「みんなで使えるアイテム」
【画像で見る】軽くてやわらかいから履いているのを忘れてしまうほど「スリーピュア ダウンレッグウォーマー」
「冷えはゆっくりと体をむしばみ、体の不調や美容の面だけでなく、心の症状にも表われる」というのは、冷え研究の第一人者の川嶋先生。まずは足元から温めて冬も病気知らずで暮らしましょう！ 今回は、くつろぎスペースで使うアイテムをご紹介します。自分用だけでなく、家族で共有できるものも集めてみました。
医学博士。統合医療SDMクリニック院長。神奈川歯科大学大学院特任教授。自然治癒力を重視し、近代西洋医学と補完代替医療を統合した医療を実践。冷え取り研究の第一人者として「温活」の重要性を説いている。
■あったか脚入れヒーター SB22AH20（GR）
￥24,000／椙山紡織
足先から腰まで寝袋のように包み込み、張り巡らされたヒーターが下半身をしっかり温めます。室温の変化を感知して最適温度を保つセンサーや切り忘れ防止タイマーつき。約底面43×43×長さ115cm。
スタッフが試しました
室温を感知しているのか、過剰に熱くなることもなく、足元からじわじわと温まってくる感じがとても心地よかったです。自宅の洗濯機で丸洗いできるところもうれしいですね！
■洗えるあったかなめらかなルームシューズ
￥1,490／千趣会（ベルメゾン）
極細繊維を密に編み上げ、しっとりなめらかな肌触りとふわふわな暖かさに仕上げた「meltoro」シリーズのルームシューズ。色は光沢のある上質な色合いの3種類。
【SELECTポイント】
まるで毛布に包み込まれているような暖かさと、中敷きのふかふか感で履き心地抜群！ 洗濯機で洗えるのでいつも清潔に保てます。
■スリーピュア ダウンレッグウォーマー
￥1,980／ nishikawa
軽くて暖かいダウン入りのレッグウォーマー。上下にゴムが入っており、上部には調整用のひもがついているので、ズレることなく足元を温めてくれます。洗濯機で丸洗いOK。
スタッフが試しました
履いたとたんに包み込むような温かさを実感！ 思いのほか軽くてやわらかかったので、履いているのを忘れてしまうほどでした。自宅で洗濯できるのもよいですね！
■ホットマット DC-SN20
￥15, 950（オンラインストア価格）／パナソニック
床でも、ソファーでも、使いたいところに敷けば自分だけのぬくもりスペースに。1人分サイズなので持ち運びや片づけもスムーズ！ 約70×180cm。
【SELECTポイント】
暖かさはもちろん、ふんわりやさしい肌触りにも癒されます。1人分のスペースだけを温めるので電気代の節約にもなります。
＊ ＊ ＊
足元をスポットで温めることで、部屋全体の温度は少し低くても冷えを感じにくくなりますね！
撮影／布川航太 イラスト／うえむらのぶこ 編集協力／オフィス・エール
文=徳永陽子