冷えは万病のもと！家でのくつろぎ時間をあったかく過ごすアイテム


【画像で見る】軽くてやわらかいから履いているのを忘れてしまうほど「スリーピュア ダウンレッグウォーマー」

「冷えはゆっくりと体をむしばみ、体の不調や美容の面だけでなく、心の症状にも表われる」というのは、冷え研究の第一人者の川嶋先生。まずは足元から温めて冬も病気知らずで暮らしましょう！　今回は、くつろぎスペースで使うアイテムをご紹介します。自分用だけでなく、家族で共有できるものも集めてみました。

教えてくれたのは▷川嶋 朗先生


医学博士。統合医療SDMクリニック院長。神奈川歯科大学大学院特任教授。自然治癒力を重視し、近代西洋医学と補完代替医療を統合した医療を実践。冷え取り研究の第一人者として「温活」の重要性を説いている。

■あったか脚入れヒーター SB22AH20（GR）

あったか脚入れヒーター SB22AH20（GR）


￥24,000／椙山紡織

足先から腰まで寝袋のように包み込み、張り巡らされたヒーターが下半身をしっかり温めます。室温の変化を感知して最適温度を保つセンサーや切り忘れ防止タイマーつき。約底面43×43×長さ115cm。

スタッフが試しました

足先から腰まで寝袋のように包み込み、張り巡らされたヒーターが下半身をしっかり温めます


室温を感知しているのか、過剰に熱くなることもなく、足元からじわじわと温まってくる感じがとても心地よかったです。自宅の洗濯機で丸洗いできるところもうれしいですね！

■洗えるあったかなめらかなルームシューズ

洗えるあったかなめらかなルームシューズ


￥1,490／千趣会（ベルメゾン）

極細繊維を密に編み上げ、しっとりなめらかな肌触りとふわふわな暖かさに仕上げた「meltoro」シリーズのルームシューズ。色は光沢のある上質な色合いの3種類。

【SELECTポイント】

まるで毛布に包み込まれているような暖かさと、中敷きのふかふか感で履き心地抜群！


まるで毛布に包み込まれているような暖かさと、中敷きのふかふか感で履き心地抜群！　洗濯機で洗えるのでいつも清潔に保てます。

■スリーピュア ダウンレッグウォーマー

上下にゴムが入っており、上部には調整用のひもがついているので、ズレることなく足元を温めてくれます


￥1,980／ nishikawa

軽くて暖かいダウン入りのレッグウォーマー。上下にゴムが入っており、上部には調整用のひもがついているので、ズレることなく足元を温めてくれます。洗濯機で丸洗いOK。

スタッフが試しました

履いたとたんに包み込むような温かさを実感！　


履いたとたんに包み込むような温かさを実感！　思いのほか軽くてやわらかかったので、履いているのを忘れてしまうほどでした。自宅で洗濯できるのもよいですね！

■ホットマット DC-SN20

ホットマット DC-SN20


￥15, 950（オンラインストア価格）／パナソニック

床でも、ソファーでも、使いたいところに敷けば自分だけのぬくもりスペースに。1人分サイズなので持ち運びや片づけもスムーズ！　約70×180cm。

【SELECTポイント】

暖かさはもちろん、ふんわりやさしい肌触りにも癒されます。1人分のスペースだけを温めるので電気代の節約にもなります。

＊　＊　＊

足元をスポットで温めることで、部屋全体の温度は少し低くても冷えを感じにくくなりますね！

撮影／布川航太　イラスト／うえむらのぶこ　編集協力／オフィス・エール

文=徳永陽子