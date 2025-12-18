2025年シーズンのクリーブランド・ガーディアンズは、不動のリーダー、ホセ・ラミレスが攻守にわたりチームを牽引。投手部門では、タナー・バイビーやギャビン・ウィリアムズといった若手先発陣が躍動し、チームの勝利に大きく貢献した。

この貢献度ランキングでは、各部門で評価基準となる主要指標を固定し、総合的なチームへの貢献度を評価した。

投手部門：貢献度トップ3

先発投手は防御率、WHIP、投球回を、リリーフ投手は防御率、WHIP、セーブまたはホールド数を評価基準とする。

先発投手貢献度ランキング

1位：ギャビン・ウィリアムズ （26歳） 防御率 3.06、WHIP 1.27、投球回 167.2

2位：タナー・バイビー （26歳） 防御率 4.24、WHIP 1.23、投球回 182.1

3位：スレード・セコーニ （26歳） 防御率 4.30、WHIP 1.19、投球回 132

【解説】

1位は、防御率3.06、WHIP 1.27という優秀な成績を、167.2イニングで達成したギャビン・ウィリアムズ。若手ながら先発ローテーションの核として、最も質の高い投球を継続した。

2位のタナー・バイビーは、チーム最多の182.1イニングを投げ、役割遂行度という点で大きく貢献した。防御率は4.24ながら、そのイニング消化能力はチームに不可欠であった。

3位のスレード・セコーニは、防御率4.30、WHIP 1.19と安定した数字を記録し、132イニングを投げた。

リリーフ・クローザー貢献度ランキング

1位：ケード・スミス （26歳） 防御率 2.93、WHIP 1.00、セーブ 16

2位：ハンター・ガディス （27歳） 防御率 3.11、WHIP 1.19、ホールド 35

3位：エリク・サブロウスキ （28歳） 防御率 1.84、WHIP 1.19、ホールド 12

【解説】

1位のケード・スミスは、防御率2.93、WHIP 1.00という圧倒的な安定感で、16セーブ、19ホールドを記録。チームの終盤を支える守護神として活躍した。

2位のハンター・ガディスは、チームトップの73試合に登板し、35ホールドを記録。防御率3.11と安定した成績で、中継ぎエースとしてチームの勝利に大きく貢献した。

3位のエリク・サブロウスキは、防御率1.84と救援陣で最高の数値を記録した。イニングは少ないものの、投球内容の質は高い。

野手部門：ポジション別貢献度トップ3

内野手、外野手はOPS、本塁打、盗塁数を主要指標とし、捕手はOPS、本塁打、出場試合数を評価基準とする。

捕手貢献度ランキング

1位：ボー・ネイラー （25歳） OPS .661、本塁打 14、試合数 123

2位：オースティン・ヘッジズ （33歳） OPS .527、本塁打 5、試合数 70

【解説】

1位のボー・ネイラーは、OPS .661、14本塁打を記録し、捕手としてチーム最多の123試合に出場。打撃と出場機会の両面で、攻守の要として高い貢献度を示した。

2位のオースティン・ヘッジズは、主に守備面での貢献が主だったが、控え捕手として70試合に出場し、5本塁打を放った。

内野手貢献度ランキング

1位：ホセ・ラミレス （33歳） OPS .863、本塁打 30、盗塁 44

2位：カイル・マンザード （25歳） OPS .768、本塁打 27、盗塁 2

3位：ガブリエル・アリアス （25歳） OPS .638、本塁打 11、盗塁 8

【解説】

1位は、チームの顔であるホセ・ラミレス。OPS .863、30本塁打に加え、チーム最多の44盗塁を記録。その攻守走にわたる貢献度は他を圧倒し、MVP級の活躍であった。

2位のカイル・マンザードは、OPS .768、27本塁打と高い長打力を発揮。若手ながらレギュラーとして142試合に出場し、ラミレスに次ぐ打撃貢献度を示した。

3位のガブリエル・アリアスは、OPS .638、11本塁打、8盗塁を記録。出場機会は多かったが、打撃指標は改善の余地を残した。

外野手貢献度ランキング

1位：スティーブン・クワン （28歳） OPS .705、本塁打 11、盗塁 21

2位：アンヘル・マルティネス （23歳） OPS .628、本塁打 11、盗塁 8

3位：ノーラン・ジョーンズ （27歳） OPS .600、本塁打 5、盗塁 8

【解説】

外野手部門の1位は、リードオフマンのスティーブン・クワン。OPS .705、11本塁打、21盗塁を記録し、チーム最多の693打席に立った。打率.272と高い出塁能力でチームの攻撃の起点として貢献した。

2位のアンヘル・マルティネスは、OPS .628、11本塁打を記録し、139試合に出場。クワンに次ぐ出場機会の多さでチームを支えた。

3位のノーラン・ジョーンズは、OPS .600、5本塁打を記録。出場機会は多かったものの、打撃成績は伸び悩み、今後の成長に期待がかかる。

※2025年12月16日現在の情報を元に執筆している （SDAA編集部）