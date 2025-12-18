マンC新10番のゴラッソ「上手すぎて笑えない」巧みなフェイント→強烈な一撃に脚光「バケモン」「神すぎる」
圧巻のミドルシュートだった。
現地12月17日に開催されたカラバオカップの準々決勝で、マンチェスター・シティがブレントフォードと本拠地エティハドで対戦。２−０で勝利し、準決勝に駒を進めた。
快勝した一戦で輝きを放ったのが、今夏にリヨンから加入し、10番を背負うラヤン・シェルキだ。スコアレスで迎えた32分、右CKのこぼれ球を胸でコントロールすると、キックフェイントで相手をかわして、ペナルティアーク付近から右足を一振り。強烈な一撃をゴール右に突き刺した。
シェルキにとっては、公式戦４点目となるゴール。この衝撃弾に、SNS上では「バケモン」「えぐいの決めてる」「上手すぎて笑えない」「デ・ブライネの後継者候補の１人」「まだ22歳なの強すぎる」「神すぎる」「10番似合いすぎてる」などの声があがっている。
鮮やかなファインショットがファンを魅了した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】シティの新10番シェルキがゴラッソ！ エリア外から強烈な一撃を突き刺す
