BTS V¤ÎÂç³ØÀ¸¥ë¥Ã¥¯¤Ë¡Öº£Æü¤âºÇ¹â¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤ë¡×¤ÈÀä»¿¤ÎÀ¼¡ªCELINE¤Î¥»ー¥¿ー¡ß¥«ー¥Ç¥£¥¬¥ó¤òÃå¤³¤Ê¤¹¾åÉÊ¤Ê»Ñ¤¬ÏÃÂê
BTS¤ÎV¡Ê¥ô¥£¡Ë¤¬¡¢CELINE¡Ê¥»¥êー¥Ì¡Ë¤ÎÀ¶ß¬¡Ê¥Á¥ç¥ó¥À¥à¡Ë¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö2025 CELINE EOY Party¡×¤ËÅÐ¾ì¡£Â¿¤¯¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤È¥Õ¥¡¥ó¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡õÆ°²è¡Û①～④CELINE¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¡ÈÂç³ØÀ¸¥ë¥Ã¥¯¡É¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿°áÁõ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿V¡¡⑤¥Ñ¥¯¡¦¥Ü¥´¥à¡¡⑥¥Ú¡¦¥¹¥¸¡¡⑦TWS¡¡⑧V¤Î²Î¤¦¡ÈWhite Christmas¡É
¢£¡Ö¤â¤·Âç³ØÀ¸¤À¤Ã¤¿¤é¡Ä¡×¤ÈBTS V¤¬¹Í¤¨¤¿¥ë¥Ã¥¯
²ñ¾ì¤Ë¡¢¥é¥Õ¤Ë»¶¤é¤·¤¿Á°È±¡¢¿å¿§¤Î¥·¥ã¥Ä¤Ë¥Ñー¥×¥ë¤Î¥»ー¥¿ー¡¢¼êÂ¤ÎÄ¹¤¤¹õ¤Î¥«ー¥Ç¥£¥¬¥ó¤ò¥ì¥¤¥äー¥É¤·¡¢¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î¥Ü¥È¥à¥¹¹ç¤ï¤»¤¿¥âー¥É´¶¤È¾åÉÊ¤µ°î¤ì¤ëÁõ¤¤¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿V¡£
¤³¤ÎÆü¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ØVOGUE KOREA¡Ù¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ë¡Ö¡È¤â¤·Âç³Ø¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤³¤ó¤ÊÉ÷¤Ë¤«¤ï¤¤¤¯Ãå¾þ¤ë¤«¤Ê¡©¡É¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¥ë¥Ã¥¯¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢Âç³ØÀ¸¥ë¥Ã¥¯¤òÈäÏª¤·¤¿¤³¤È¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ØDaily Fashion News¡Ù¤«¤é¡Ö¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥Û¥ê¥Çー¥½¥ó¥°¤Ï¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¼«¿È¤ÎInstagramÅê¹Æ¤Ç¤âBGM¤Ë»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¡¢´Ú¹ñ¤Î¥¤¥ó¥Ç¥£ー¥º¥Ð¥ó¥É¡¦92914¤Î¡ÖOkinawa¡×¤ò¥ê¥³¥á¥ó¥É¡£
¤µ¤é¤Ë¡ØELLE KOREA¡Ù¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ç¤Ï¡¢¡ÖºÇ¶á¥·¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¥²ー¥à¤Ë¾¯¤·¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢¾¯¤·¾È¤ì¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¶á¶·¤ò¹ðÇò¡£º£Ç¯¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤âÅÁ¤¨¡¢ÊÑ¤ï¤é¤ÌÀ¿¼Â¤µ¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢Æ±Å¹ÊÞ¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿V¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¥Õ¥£¥ë¥à¤¬¡¢¶áÆü¸ø³«Í½Äê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤âÍ½¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
SNS¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤ó¤ÊÂç³ØÀ¸¤¤¤¿¤é½Ð°©¤Ã¤¿½Ö´ÖÎø¤ËÍî¤Á¤Á¤ã¤¦¡×¡ÖÆ±¤¸¥¯¥é¥¹¤Ë¤¤¤¿¤éÊÙ¶¯¤É¤³¤í¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡×¡Öº£Æü¤âºÇ¹â¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤ë¡×¡Ö¼Ì¿¿¤òÊÝÂ¸¤¹¤ë¼ê¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë´¶¼Õ¤¹¤ë¥Æ¥Æ¤ÎÍ¥¤·¤µ¤¬Âç¹¥¤¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥Ñ¥¯¡¦¥Ü¥´¥à¤Ï¡¢V¤Î¶Ê¤ò¥ê¥³¥á¥ó¥É¡ª¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¥Ú¡¦¥¹¥¸¡¢TWS¤é¤âÍè¾ì
¤Ê¤ª¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¥Ñ¥¯¡¦¥Ü¥´¥à¡¢¥Ú¡¦¥¹¥¸¡¢¥Üー¥¤¥º¥°¥ëー¥×¡¦TWS¡Ê¥È¥¥¥¢¥¹¡Ë¤é¥»¥êー¥Ì¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤¬Íè¾ì¡£V¤Î¿ÆÍ§¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¥Ü¥´¥à¤Ï¡ÖÇ¯Ëö¡¢ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤ë»þ¤ËÎ®¤¹¶Ê¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖV¤¬²Î¤¦¡ØWhite Christmas¡Ù¡×¤ò¿äÁ¦¤·¡¢2¿Í¤Î²¹¤«¤Ê´Ø·¸À¤ò¤¦¤«¤¬¤ï¤»¤¿¡£