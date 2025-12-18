CocomiとKōkiがそれぞれ自身のInstagramを更新し、仲良し姉妹ショットを披露した。

【写真】CocomiとKokiが顔を寄せ合う仲良し姉妹ショットを投稿

■Cocomiが妹Kōki,との仲良しっぷりが伝わるショットを公開

姉のCocomiは「木村シスターズ。似てますかね？」とコメントし、Kōki,との2ショットを公開。写真は、黒いブルゾン姿でくちびるを少し尖らせて、デニムジャケット姿で微笑むKōkiと顔を寄せ合っている姿だ。さらに、メガネをかけたCocomiと笑顔のKōki,のふたり（2枚目）やカーブミラー越しに撮ったおどけた表情を浮かべるチャーミングな2ショット（5・6枚目）、Cocomiのソロショット（3・4枚目）も公開している。

■Kōki,も「ここさんとデート」と2ショットを披露

妹のKōki,も自身のInstagramを更新。「ここさんとデート」と綴り、ハートの絵文字を添えて、Cocomiと顔を寄せ合う2ショットを披露した。続けて、デニムコーデのソロショット（2・3枚目）とカーブミラー越しに撮られた遊び心溢れる姿（4枚目）、顔を大接近させた姉妹ならではの2ショット（5枚目）も公開。

この仲睦まじいふたりの姿に、母親の工藤静香も即反応。CocomiとKōki,それぞれの投稿に“いいね！”を送り、家族の深い絆を覗かせた。