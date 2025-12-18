18日15時現在の日経平均株価は前日比405.36円（-0.82％）安の4万9106.92円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1123、値下がりは438、変わらずは44と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均マイナス寄与度は192.53円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、ＳＢＧ <9984>が112.31円、東エレク <8035>が97.27円、ファナック <6954>が21.06円、フジクラ <5803>が18.22円と続いている。



プラス寄与度トップはリクルート <6098>で、日経平均を26.17円押し上げている。次いでＫＤＤＩ <9433>が13.04円、コナミＧ <9766>が11.03円、テルモ <4543>が9.36円、ベイカレント <6532>が8.72円と続く。



業種別では33業種中22業種が値上がり。1位はパルプ・紙で、以下、サービス、水産・農林、空運と続く。値下がり上位には非鉄金属、電気機器、機械が並んでいる。



