年末年始の手土産選びでまねしたい！お取り寄せOK！現役秘書が選んだ「接待の手土産」特選20品
ぐるなびは、現役秘書の目利きで“ビジネスシーンに相応しい特別なお客様に安心して贈ることができる手土産”を選定し、「『接待の手土産』セレクション2025」として特選20品、特別賞5品を発表した。
【写真】年間のべ約900人の現役秘書が品評会に参加して選ばれた手土産
■のべ約900人の現役秘書が参加する品評会で評価
「接待の手土産」は、現役秘書が選りすぐった手土産にぴったりの贈り物を全国からお取り寄せできるサービス。年間のべ約900人の現役秘書が品評会に参加し、秘書という立場から、“ビジネスシーンに相応しい特別なお客様に安心して贈ることができる手土産”を選定。厳選かつ公平な審査により「接待の手土産セレクション」として年に一度発表される。
特選/洋菓子部門で選ばれたのは6品。まずはBicerin NEWOMAN TAKANAWAの「Bicerinコーヒーサンド」(4320円/Bicerin NEWOMAN TAKANAWA)。個包装で日持ちするためシェアもしやすい。1つが大きくて食べ応えがあるので満足感もある。
「干柿と胡桃と無花果のミルフィーユ」(4212円/京．洋菓子司 一善や)は、パッケージがポイントで箱を風呂敷包みしていて、上品な和を感じる。チョコレートだが和菓子っぽさもあり、幅広い年齢層に受け入れられそうだ。
「トリュフ フォアグラ『しっとりポルテもなか』」(4890円/ Francais La Porte＜フランセーズ ラポルテ＞)は、フレンチコースの一品が手土産で楽しめるのが魅力。フレンチなのに最中を使っている意外性は、渡すときに話したくなるポイント。
「銀座へしれブラウニー(プレーン＆抹茶)」(6804円/Kuma3)は、フランスのバターやチョコレート、日本の宇治抹茶や五島列島の塩など、選び抜かれた素材を使って丁寧に作られた焼き菓子。
「京纏SHIROMUKU和柄クッキー(24枚入)」(5400円/京纏菓子cacoto)は、京都の料亭でも使用されている白ゴマと京都宇治の抹茶のクッキーに、縁起がいいとされる日本古来の吉祥文様をデザイン。鮮やかな色彩も上品で目を引く。
「米粉のお菓子 6種詰め合わせ」(3024円/C`est du nanan TOKYO)は米にこだわっているのが伝わる逸品。箱のデザインもすてきで、稲穂が付いているのがポイントになっている。
特選/和菓子部門は2品。「謹製栗最中『隈』」(3240円/AOYAカンパーニュ)は、店舗の設計デザインを担当した建築家の隈研吾さんが小豆と栗が好きということで商品化されたというお菓子。手渡す際の話題になるエピソードもいい。
「料亭のちりめんナッツ」(1620円/下鴨茶寮)は、香ばしいナッツとちりめんじゃこを、醤油とハチミツなどで仕立てた飴で包み込んでいて、お茶請けにもおつまみにもなる。甘味と塩味、山椒の香りがマッチした料亭ならではの味わい。
特選/お飲み物部門には「【MAIAM WINES】Etoile (フランス5大ワイン赤白5本セット) 」(1万1000円/MAIAM WINES) は5種のワインが1杯サイズになっているアソートボックス。赤、白を味わえ、飲み切りサイズなので気軽に飲み比べが楽しめる。
特選/お惣菜・調味料・食材部門では5品が選出された。「若草」(4212円/銀座やまう)は、日本各地の伝統的な味が楽しめる漬け物の詰め合わせ。包装のイラストもかわいらしく、箱を開けたときにワクワクする。
「但馬牛・牛肉ちりめん」(4104円/三味洪庵)は、兵庫県香美町の独自ブランド「但馬玄(たじまぐろ)」を使用。一般的な黒毛和牛の脂が約25度から溶け出すのに対し、約12度で脂が溶け出し、上質でサラサラしていることが特徴。木箱に入っていて高級感があるのもいい。
「スペイン王室献上品生ハムセット」(5400円/イベリコ豚専門店IBERICO−YA)はスペイン王室献上品。ワインやウイスキーが好きな人に贈りたい逸品。
「紀州南高梅 貴珠」(5940円/梅見月 マルヤマ食品) は最上級梅干し「貴珠」を1粒ずつ個包装した詰め合わせ。丹念に塩漬けし、丁寧に天日で干した紀州南高梅に上質なハチミツを加えた塩分を控えた仕立てになっている。
「焼き秋鮭山漬けかまくら熟成」(5940円/函館山大)は余分な水分が抜け落ちることで旨味が凝縮。しっかり濃厚な味わいでご飯のおともにも、おつまみにもぴったりで、甘いものが苦手な人への贈り物に最適。
このほか、通算3回「特撰」に選ばれた商品が「殿堂入り」に認定された。洋菓子部門では「フィナンシェ ショコラ」(4750円/MAGIE DU CHOCOLAT)と「フィナンシェブロンドキャラメル 10個入」(4266円/パティスリー＆カフェ デリーモ 東京ミッドタウン日比谷店)。
和菓子部門では、コーヒーのための羊羹という「YOKAN FOR COFFEE 10pcs」(4536円/都松庵)、お飲み物部門では、リーフレット等でそれぞれに合わせるグラスや茶器の形、ペアリングなども提案している「最高級 煎茶・釜炒り茶・和紅茶 ティーバッグ『香りたつ茶畑』」(4980円/Sora Japanity)。
お惣菜・調味料・食材部門は、健康を意識している人にも贈りたい「マヌカハニー スティックタイプ アソートギフト」(3564円/HONEY MARKS」と手軽に飲める出汁「のむ天然おだし 【雅】みやび」(3384円/雅結寿)。
ほかにも、特別賞として、デザイン賞では「サブレ・オ・ブール」(4849円/Hugh Morgan 日本橋三越本店)、「和乃果フィナンシェ10個入り」(5000円/和乃果)、グローバル賞では、「丹波わらび餅『縁(えにし)』」(4946円/ラ・クロシェット ヒラノ)、「酒茶ケーキ 抹茶」(2500円/1899総合オンラインショップ)が選ばれた。
甘党にも辛党にも、贈る相手に合わせて選ぶのが手土産。ビジネスシーンで常に相手に相応しい手土産を選んでいる秘書の方々のお墨付きのラインナップ。人に会う機会の多くなる年末年始、手土産選びの参考にしてみては。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
