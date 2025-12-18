電気自動車（ＥＶ）向け蓄電池を低コスト・高効率で生産する体制を整備するため、日立製作所やリコー、トヨタ自動車系のジェイテクトなど９社が、２０２６年４月にも共同出資で新会社を設立することがわかった。

設計から生産開始までにかかる期間を半減し、新たな生産モデルを確立することを目指す。低価格でシェア（占有率）を拡大する中韓勢に対抗する。

蓄電池の生産には、原料の加工や、パッキングなどの工程で特殊な設備を使う。５０以上の関連企業との調整が必要で、生産ラインの設計着手から実際に生産を始めるまで、４〜６年かかるのが一般的だ。

新会社では、建屋と生産装置、搬送機械などを一貫設計した生産ラインの基本モデルをつくることで、生産開始までにかかる期間を２〜３年に圧縮する。空調設備などの低コスト化も図る。これらのノウハウの一部は、国内の電池関連会社など約２５０社でつくる「電池サプライチェーン協議会」に共有し、産業全体の底上げを目指す。

新会社は２８年頃にモデルとなる生産ラインの着工を予定しており、事業費約１８０億円を見込む。世界的な需要が高まる中、蓄電池の安定生産は経済安全保障の観点からも重要となっている。新会社は国の助成を得て事業費の一部に充てたい考えだ。

経済産業省によると、１５年の車載用蓄電池市場で日本企業の世界シェアは５１・７％だった。価格競争の激化で、２３年には中国が６４・１％、韓国が２１・０％、日本は７・６％となっている。政府は、日本企業による生産を国内外で拡大することで、３０年に世界シェアを２０％まで回復させる目標を掲げている。