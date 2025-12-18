お笑いタレントのイモトアヤコ（39）が17日深夜放送のTBSラジオ「イモトアヤコのすっぴんしゃん」に出演。義父について話した。

イモトは「ちょうど紅葉が色付く頃にですね、プライベートであるところに旅行に行って参りました。私、夫、息子だけじゃなくて今回はお世話になっている義理のお義父さんとお義母さんの松戸の石崎家も一緒に行って参りました」と家族で旅行へ行ったことを報告し、旅行については「今回はその5人で箱根の方に行って参りましてね、秋の箱根はとてもよかったですね、紅葉が」「旅館も一緒で夕食とかも一緒なんですけど、そこで普段なかなかできない話とかも“いつもお世話になっています”みたいな話とか、美味しいご飯を食べながらお酒を飲みながらそういう話をしていて」とコメント。

自身の義父は「今、84〜85になる義理の父は建設会社でずっと働いていて、最後役員とかにもになられた方で、仕事一筋で真面目に働いてきた本当に昭和の仕事人という感じなんですけども。会社内での講演会みたいのでしゃべることもあったみたいで」とした上で、「そのときに話した言葉をせっかくの機会だから私とか息子の史郎に聞かせようということで、結構真面目なお話もいっぱいしてくれたんですよ。そのお話の中で仕事をする姿勢というか、そういうものについてお義父さんが語っていたのが“『ノルウェーのカモ』の話知っているか？”って言われて。私ノルウェーには結構行っているんですけど、聞いたことないなと思って」と紹介。

続けて義父がイモトに語った話を「ノルウェーって北にありますよね。カモは季節に応じて寒くなると南下して最後はスペインとかアフリカ近くまで南下するのかな？そのノルウェーと最終地点の温かいところの間にフランスがあるんですよね、そのフランスという中継地を挟んで南下してエサを求めるんですけど、そのノルウェーのカモというのがフランスの中継地で、あるときに人間たちがたくさんエサを与えるようになった。そうするとカモたちは自分でエサを探さずとも勝手にたくさんエサがもらえる状況だと。そうなってくると、カモたちはそこから動かなくなる、自分からエサを求めるということはなくなる。エサをいっぱいもらえるからぶくぶく太っちゃって南下できなくなる、というお話があると」と紹介した。

さらに「これが仕事に通ずるんだと。これをバブルのときの人たちにしゃべったと。“今はバブルで、何もしなくてもいっぱい仕事がくる、でもこれに甘えて驕（おご）って何もしないでいるとノルウェーのカモみたいになって何もできなくなるぞ”ということを俺は伝えたいって」「私は意味も分かったし、なるほどなと思って。自分の仕事にも通ずるところもあるからそこは甘い蜜を吸い過ぎず、自分で能動的に動くようなことをしなきゃいけないんだなって、自分なりに納得して。（でも）うちの夫がどうにもこうにもピンときてないのよ」と振り返っていた。