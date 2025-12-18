大分市佐賀関（さがのせき）で起きた大規模火災は１８日、発生から１か月となった。

１８０棟超が焼けた現場は一部、立ち入りが制限されたまま。同日朝、許可を得て焼け跡を確認する住民らの姿がみられた。

１１月１８日夕に発生した火災では、狭い道路沿いに木造住宅が密集していたことや、強風による飛び火などの条件が重なって住宅など１８７棟（暫定値）が燃え、焼損範囲は約４万８９００平方メートルに及んだ。

現場では今も、基礎部分がむき出しになった建物跡や焦げた家財道具、ひしゃげたトタンが散乱する。こうしたがれき撤去などが今後の課題となっている。焼け崩れた建物跡について、市は来年１月に公費解体を始め、がれきも同１１月までに撤去する方針を示す。

最大１８０人だった避難者は１８日午前７時現在で４９世帯６６人に減少した。大半は当面の住まいのめどが立ちつつあり、市は避難所を年内に閉鎖する方針。避難所の佐賀関公民館に身を寄せている男性（７０）は「皆で助け合って生活してきて、あっという間の１か月だった。住宅が決まってばらばらになってしまうことを考えると少し寂しい」と話した。