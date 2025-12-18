ドローンの性能向上に伴う対策を議論する警察庁の有識者検討会は１８日、国会議事堂や原子力発電所など重要施設周辺の飛行禁止範囲について、従来の約３００メートルから約１キロに拡大すべきだとする報告書をまとめた。

テロの未然防止に万全を期すためで、同庁は来年の通常国会にドローン規制法改正案の提出を目指す。

２０１６年に成立した同法では、国会議事堂や首相官邸、防衛関係施設や原子力発電所といった重要施設を「レッドゾーン」、その周辺約３００メートルを「イエローゾーン」として規制範囲に設定。ゾーンの上空ではドローンの飛行を原則禁止している。

だが、ドローンの性能は近年、映像伝送距離や最大積載量などが飛躍的に向上しており、同法制定当時、時速５０キロ程度が主流だった市販品の最高飛行速度は現在、同７０〜８０キロとなっている。海外製品の中には同１５０キロに達するものもある。

ライフルなどの銃器を積載できる海外機種もあり、地上や空中の対象に遠隔操作で精密な狙撃を行うことも可能だ。組織に属さず一人で過激化する「ローン・オフェンダー」に悪用される危険性は高まっている。

報告書は、現行の飛行禁止範囲では「高速ドローンに対処する時間の確保が困難」と指摘。海外製のドローンを想定し、イエローゾーンの範囲を重要施設からおおむね１キロに拡大する必要があると提言した。

罰則についても言及した。違法飛行の罰則は「１年以下の拘禁刑または５０万円以下の罰金」と規定されている。イエローゾーンでは警察官らの退去命令に従わない場合に罰則を科すと定めているが、報告書では、重要施設への攻撃に備え、レッドゾーンと同様、即座に罰則対象とすることも求めた。

このほか、外国要人が参加する国際会議や国内要人が出席する式典会場などを一定期間、同法の対象施設に指定できるようにすることや、警察と原発事業者の役割分担を整理すべきだとする内容も盛り込まれた。

検討会は今年１０月に設置され、刑事法やドローンの専門家らが過度な規制にならないよう議論してきた。同庁は今後、関係省庁と協議して改正案をまとめる。