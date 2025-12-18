フジテレビは明日19日に「酒のツマミになる話」（金曜後9・58）の最終回を放送する。

「酒のツマミになる話」は“お酒の席が盛り上がれば何をしゃべってもOK”というルールの下、普段言えないような悩みや失敗談、心に秘めた本音を語り合うトークバラエティー。19日の放送は「酒のツマミになる話 最終回だから未公開トーク全部出しますSP」として、これまでの放送では入りきらなかったトークを一挙に放出。いつも通り円卓に座り、豪華ゲスト陣とともに、最終回もいつも通り“酒の席ならでは”の楽しいトーク届ける。

＜オズワルド伊藤「花束って、もらって本当にうれしい？」＞

最終回に登場する「オズワルド」伊藤俊介は“花束をもらう瞬間”について議論。“花束をもらう瞬間”について伊藤は、その光景に対して抱いてきた率直な気持ちを明かしていく。犬飼貴丈や花澤香菜ら“花束肯定派”の考え方、ローズが語る「花に込められる思い」、さらには近藤春菜の思わぬエピソードまで加わり、トークはみるみると盛り上がっていく！感謝の気持ちをどう渡すのが正解なのか――優しさと笑いが入り混じるトークに注目だ。

＜川島明「小学校の家庭科の裁縫箱、覚えてる？」＞

「麒麟」川島明が切り出したのは、誰もが一度は使ったことのある、当時から強烈な個性を放つ“小学校の家庭科で使っていた裁縫箱”の記憶で、そこから話題は一気に世代論へ。男子と女子で選ばされていたデザインの違い、なぜか変わらない“男子向けモチーフ”、そして時代とともに変化していく女子側のラインナップ。近藤千尋の鋭い視点や、大悟の少年時代の思い出も重なり、スタジオは懐かしさに包まれていく。

＜千鳥・大悟――最後を締めるトークテーマ＞

約4年9カ月にわたる放送のラストを飾るトークは、大悟の“飲み会トークの原点”ともいえるテーマ。番組が5年近く大切にしてきた空気感をそのまま閉じ込めた、最終回にふさわしいラストトークとなっている。

ゲストは他にも、神田愛花、ツートライブ（たかのり、周平魂）、鳥谷敬、森香澄をはじめ、番組を彩ってきたメンバーが登場し“ここでしか聞けない素顔”を明らかにしていく。“お酒の席だからこそ生まれた”未公開トークを余すところなく詰め込んだ最終回をお見逃しなく。