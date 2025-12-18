生成ＡＩ（人工知能）などを悪用した子供の性的偽画像「性的ディープフェイク」を巡る相談・通報が今年１〜９月、全国の警察に計７９件寄せられていたことが、警察庁のまとめでわかった。

同級生らが加害者となるケースが目立ち、警察庁が注意喚起している。

発表によると、７９件のうち１４件では生成ＡＩのサイトやアプリ、２件で画像加工アプリの悪用が確認された。被害者別では中学生が最多の４１件で、高校生が２５件、小学生が４件だった。

加害者を見ると、被害者の同級生や同じ学校の生徒らが４２件で半数を占めていた。学校のタブレット型端末で入手した行事の画像を悪用したり、作成した偽画像を別の生徒に販売したりしていたという。

このほか、ＳＮＳなどで知り合って加害者となったケースが５件で、教員が勤務先の児童の性的偽画像の作成を、第三者に頼んでいた事案もあった。

警察当局は悪質事案を捜査し、加害者を名誉毀損（きそん）やわいせつ電磁的記録記録媒体陳列容疑などで４件摘発した。事件化には至らない指導・警告は２６件で、補導が６件だった。

警察が昨年１年間に把握した同様の相談・通報は１１０件に上った。今年は９月末時点で前年同期（７６件）を上回っており、同庁は啓発チラシを作成し、学校や家庭で生成ＡＩの利用法を話し合うよう求めている。