『呪術廻戦』子安武人「甚爾くんと子供の話で盛り上がりたい」 アニメ5周年「懐玉・玉折」キャスト5人お祝いコメント到着
『劇場版総集編 呪術廻戦 懐玉・玉折』BD&DVD発売を記念して、テレビアニメ第2期「懐玉・玉折」出演キャストより、アニメ『呪術廻戦』5周年お祝いコメント第5弾が到着した。
『呪術廻戦』は、ある強力な「呪物」の封印が解かれたことで、主人公の高校生・虎杖悠仁が、呪いをめぐる戦いの世界へと足を踏み入れるダークファンタジー。2018年3月〜24年9月にかけて『週刊少年ジャンプ』（集英社）で連載されていた漫画が原作で、コミックスは累計発行部数1億部を突破。
【写真】「懐玉・玉折」天内理子役の永瀬アンナらキャストコメント
テレビアニメ第1期が20年10月〜21年3月に放送され、21年12月には劇場アニメ『劇場版 呪術廻戦 0』が公開されると、全世界興収265億円の大ヒットを記録。23年7月〜12月にはテレビアニメ第2期が放送された。公開中の『劇場版 呪術廻戦「渋谷事変 特別編集版」×「死滅回游 先行上映」』は、総集編映画としては異例の数字となる全世界興行収入21億2000万円を突破した。そして、シリーズ続編となる第3期『呪術廻戦 死滅回游 前編』が来年1月より放送される。
■キャストお祝いコメント
〈天内理子 役：永瀬アンナ〉
アニメ『呪術廻戦』放送5周年おめでとうございます！天内理子を演じました、永瀬アンナです。「懐玉・玉折」の収録当時18歳だった私は、ドキドキしながら収録に挑んだのを覚えています。役者人生にとって忘れられない経験となりました。「過去編」「渋谷事変」を経て、2026年1月には「死滅回游」が放送されます。私も一視聴者として、今後の展開を楽しみにしています！これからのアニメ『呪術廻戦』にも、ぜひご注目ください！
〈黒井美里 役：清水理沙〉
アニメ『呪術廻戦』放送５周年おめでとうございます！
第2期「懐玉・玉折」において、黒井美里を演じさせていただきました、清水理沙です。アニメ放送が始まった時、わくわくしながら拝見していたので、呪術廻戦の世界に参加できてとてもうれしく、光栄でした。今年の沖縄での舞台挨拶でも、ファンの皆様と交流ができて、幸せな時間を過ごさせていただきました。ありがとうございました。第3期「死滅回游 前編」の放送を楽しみにしております！
〈灰原雄 役：梶原岳斗〉
アニメ放送5周年おめでとうございます。灰原役として懐玉・玉折編から参加させていただいたのですが、作品の長い時間の中ではあっという間に過ぎてしまった感覚もありつつも、逆にそれが刹那の青い春を表しているようだなと、しみじみ思っております。少しでも呪術廻戦の世界を彩れていたなら幸いでございます！今後とも演者としても視聴者としても楽しみにしております！
〈孔時雨 役：安元洋貴〉
アニメ放送5周年、おめでとうございます。原作を読んでいて俺が漫画に求めるものが山盛りのこちらの作品にほんの少しですがキャストとして出演することができてとてもうれしかったです。この先もずっと愛されること確定のこちらの作品を皆様、是非、楽しみ続けてください。あと、たまには孔の事も思い出してくださいね（笑）。
〈禪院甚爾 役：子安武人〉
アニメ放送5周年おめでとうございます。伏黒甚爾はその一瞬の煌めきとともに燃え尽きて消えた流星のような男でした。それでも呪術廻戦の物語に色彩を添えることが出来た、とびきりイカしたクズ野郎(悪役)だったと思います。彼の未来は残念ながらもう見ることが出来ませんが、呪術廻戦の物語はまだまだ続くようです。引き続き応援よろしくお願いいたします。甚爾くんと子供の話で盛り上がりたい 声優 子安武人
