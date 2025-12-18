Ãæ´ÝÍº°ì¡Ö½µ´©»ï¤ÎÊÊ¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£¥ä¥Ä¤é¤Ï¡¢²¿¤Ç¤â½ñ¤¤Þ¤¹¤è¡×¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤ª¤Ó¤¨¤ë·Ý¿Í¤Ë»ØÆî
¸µKAT¡ÝTUN¤ÎÃæ´ÝÍº°ì¡Ê42¡Ë¤¬¡¢17ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡Ö¤¢¤Á¤³¤Á¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¡×¡Ê¿åÍË¸á¸å11»þ6Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¶¦±é¼Ô¤Ë½µ´©»ï¤Ø¤Î·Ù²ü¤òÂ¥¤·¤¿¡£
¡Ö2025Ç¯¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦Ãæ´Ý¤È¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤¬¥²¥¹¥È¡£²°ÉßÍµÀ¯¡Ê39¡Ë¤Ï¶á¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÃÏ¸µ¤Ëµ¢¤Ã¤Æ±ü¤µ¤ó¤ÎÊý¤Î¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Ë½é¤á¤Æ¤ÒÂ¹¤ò¸«¤»¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£ÉáÃÊ¤ªÊì¤µ¤ó¤¬¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ËÅìµþ¤ÎÅÚ»ºÇã¤Ã¤Æ1¸®1¸®²ó¤Ã¤ÆÅÏ¤¹¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¼¡¤ÎÆü¤ÏÃÏ¸µ¤Î¥Ä¥ì¤¬15¿Í¤¯¤é¤¤½¸¤á¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤Ç°û¤à¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤É¤³¹Ô¤Ã¤Æ¤â¡Ø¤¹¤´¤¤¤Ê¡Ù¡ØËèÆü¥Æ¥ì¥Ó½Ð¤Æ¤ë¤ä¤ó¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢ËÜÅö¤Ë¤è¤í¤³¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È½çÄ´¤Ê¸½¾õ¤ò´î¤Ó¤Ä¤Ä¡ÖËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤ì¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ëµ¯¤³¤·¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤ó¤Í¤ó²¶¡×¤È´í×ü¤·¤¿¡£
Ãæ´Ý¤Ï¶ì¾Ð¤¤¤·¤Ê¤¬¤é²°Éß¤ò¸«¤Ä¤á¡¢¥«¥á¥é¤âÃæ´Ý¤Î¥¢¥Ã¥×¤Ë¡£Ãæ´Ý¤Ï¤½¤Î¸å¡Ö¤ï¤«¤Ã¤Æ¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ê¤ó¤«°ìÈ¯¤¢¤ë¤È¤¹¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£½µ´©»ï¤ÎÊÊ¤¬¤è¤¯¤ï¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥ä¥Ä¤é¤Ï²¿¤Ç¤â½ñ¤¤Þ¤¹¤è¡×¤È¹ðÇò¤·¡¢²°Éß¤òÇú¾Ð¤µ¤»¤¿¡£
Ãæ´Ý¤Ï¡Ö¥¦¥½¤Ð¤Ã¤«¤ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤Î³ä¹ç¤Î¿Í¤¬ËÜµ¤¤ÇÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤±¤É¡¢¶õµ¤Åª¤Ë¡¢¡ØÁ´Á³°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤È¤Æ¡¢Á´Á³¿®¤¸¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¤ÈÈ¿ÏÀ¤¹¤é¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò½µ´©»ï¤Î³§¤µ¤ó¤Ï¡¢¤¿¤Ö¤ó¤ï¤«¤Ã¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤Î¤«¤Ê¡×¤È·Ð¸³ÃÌ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£²°Éß¤âÇ¼ÆÀ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡Öº£¤µ¤é¿¿¼Â¤Ê¤ó¤«¤É¤¦¤Ç¤â¤¤¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤«¡×¤È±þ¤¸¤¿¡£