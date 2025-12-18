超高齢社会の未来を考える「ウェルエイジング経済フォーラム２０２５」（佐藤ゆみ代表理事）が１６日、東京・港区の虎ノ門ヒルズフォーラムで開催され、日本発の革新的な技術やサービスを表彰する「ウェルビーイング＆エイジテック２０２５アワード」が発表された。

農林水産大臣賞には、微弱な電気信号で減塩をサポートする食器「エレキソルト」を開発したキリンホールディングスが選ばれた。文部科学大臣賞は、疾患横断型の老化細胞除去ワクチン開発を進めている順天堂大学発のスタートアップ、Ｓｅｎｏｔｙｘ（セノティクス）、経済産業大臣賞は、ＡＩが排泄を予測し、トイレの介護負担を減らす支援機器を開発したＤＦｒｅｅ（ディーフリー）が受賞した。

そのほかの受賞者・企業は次の通り。

【優秀賞】ＮｅａｒＭｅ（空港送迎などのシェア乗りサービス）弘前大学（健康未来イノベーション研究機構）豊田市（「ずっと元気！プロジェクト」）Ｒｈｅｌｉｘａ（エピゲノム解析で生物学的年齢を測定）ＴＩＭＥ ＴＲＡＶＥＬＥＲ（老化を促進する遺伝子を特定）Ｔａｚ Ｉｎｃ.（老化予防成分サプリ）

【優良賞】ＳＡＭＵＲＡＩ Ｓｅｃｕｒｉｔｙ（相続問題をＤＸで解決）ぴんぴんきらり（中高年主婦層が子育て・ハウスキープを支援）

【審査員特別賞】ＳＵＳＴＡＩＮＡＢＬＥＭＥ（フェムテック）旭化成エレクトロニクス（非接触性誤嚥モニタリングシステム）ニフコ（足の握力を鍛えるＨＡＪＩＣＨＥＣＫ）デジリハ（リハビリをゲーム化）ササキコーポレーション（草刈り機）熊本県立大学（球体除草ロボットの取り組み）