12月17日、元NHKアナウンサーの青井実が、『Live News イット!』（フジテレビ系）のメインキャスターを2026年3月に卒業することが発表された。同じく宮司愛海（まなみ）アナもそろって番組を去るが、ここで視聴者から聞こえてきたのは、後任の榎並大二郎アナの不遇だった。

「青井さんは2024年4月にメインキャスターに就任するも、番組リハーサル中にフリップの演出がうまくできなかったとスタッフを強く叱責したと報じられました。また10月には、つけていたピンマイクを放り投げ、スタッフを同じようになじったとされています」（芸能担当記者）

青井はNHK時代、さわやかなルックスと落ち着いた声で人気に。慶應義塾大学出身で、祖父はデパート「丸井」の創業者、また妻はテレビ東京の相内優香アナと、非の打ち所のないプロフィールだった。

「ところが、鳴り物入りで『イット!』に抜擢されるも、先のようなトラブル報道が続きました。また、視聴率も上向くことはなかったようです」（同前）

結果的に、2年で番組を卒業することとなった青井アナ。代わって着任するのは、山崎夕貴アナ、そして榎並アナだというのだが……。

「じつは榎並アナは2020年9月から、元フジテレビアナウンサーの加藤綾子さんと、番組のメインキャスターを務めていました。2024年3月をもって降板し、そこにきたのが青井さんだったのです。榎並アナは、彼に押し出される形で外されたということになります」（同前）

今回の“出戻り”について、Xユーザーは早くも

《榎並さん!!!おかえりー!!!!!》

《榎並さんが戻ってくるのか!》

《そもそもなんで榎並さんを変えちゃったのか…》

と歓迎ムード。こうした視聴者の反応の背景について、放送作家が分析する。

「榎並アナは昼の情報バラエティ『バイキング』の進行役として、司会の坂上忍さんにイジられながらも、元気で朗らかに応じるキャラが受けて人気が爆発しました。

2020年9月末から『バイキング』が1時間拡大するタイミングで卒業し、『イット!』に異動し、いわば栄転だったわけです。ところが、その座は青井さんに渡りました。榎並アナも内心、複雑ではあったでしょう」

再登板となる榎並アナ。心に期するものがあるだろう。