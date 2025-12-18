Photo: 山田洋路

仕事道具としてのPCは必須。でも、節約と健康のためにお弁当も持ち歩きたい。そんな私が長年抱えてきた悩みは、「PCとお弁当を一緒に入れると、リュックが不格好に膨らむ」ことでした。

今回試したのは、ミドルサイズの通勤リュック「QUICK PACK officer 13」です。「3秒で取り出せる」という時短機能にも惹かれつつ、収納力の実力はいかほどか？ 実際に荷物を詰めて検証しました。

ナイロンとは違う「格」

Photo: 山田洋路

「QUICK PACK officer 13」を目の前にして印象的だったのは、素材に高級感が漂っていること。「高耐久PUレザー」 のマットで滑らかな質感は、ジャケットやスーツにも合わせやすく、「これなら客先に行っても恥ずかしくない」と直感しました。

お弁当と14インチPCは共存できるか？

Photo: 山田洋路

最大の懸念点だった収納力テストです。背中側の専用スペースに14インチPCを、そしてメインスペースの底部分にお弁当箱を入れてみました。

結果は……シンデレラフィット。

このリュック、横から見ると底が広く上に向かって薄くなる「トラピゾイド（台形）構造」 になっています。そのおかげで、底に入れたお弁当はどっしりと安定して傾きません。それなのに、上部はスッキリしているので、外から見ると「お弁当が入っている」とはわからないほどスマートなシルエットを保っています。

「自動販売機構造」でジャンプしてみた

Photo: 山田洋路

ユニークなのが、サイドにあるドリンクホルダー。上からストンと入れて、飲むときは下から引き抜くという、まさに「自動販売機」のような構造です。

Photo: 山田洋路

「歩いてる途中で落ちるんじゃないの？」と意地悪な検証をしてみました。500mlのペットボトルを入れて、その場で数回ジャンプ！ 結果、ペットボトルは安定していました。

ホールド力はしっかりしているのに、手で下から引っ張ると「スッ」と抵抗なく抜ける。この絶妙な摩擦加減は、かなり計算されている印象です。

「スマポッケ」は歩行の邪魔にならないか

Photo: 山田洋路

スマホの定位置「スマポッケ」。実際に背負ったまま出し入れしてみましたが、ファスナーがないので本当にスムーズ。クイックマグネットが「パチン」と勝手に閉まるので、落下の心配も減りました。

個人的に良かったのは、ポケットの位置です。ジャンパーのときのように脇腹あたりに変な膨らみが出ないので、腕を振って歩いても邪魔になりません。

改札を通るときも、サッと取り出してタッチ、通過したらパッと戻す。この一連の動作が止まらずにできるのは、朝のストレスが減りそうです。

「前抱え」快適度

Photo: 山田洋路

最後にサイズ感。商品名の「officer 13」は13インチ級のミドルサイズを意味しているようですが、これが電車通勤に適した設計になっています。

車内でリュックを前に抱えたとき、顎の下に収まりが良く、視界を遮りません。かさばりすぎないので、混んでいる車内でも隣の人に気を遣わなくて済みそうです。

「QUICK PACK officer 13」を試してみて、お弁当の汁漏れを心配しなくていい安心感、改札やレジで立ち止まらなくていい爽快感、そしてスーツ姿が決まる満足感。これらが一度に手に入ることがわかりました。

「毎日使うものだからこそ、1秒のロスも減らしたい」。そう考える効率派のビジネスパーソンにとって、このリュックは満足いくものになりそうです。

Photo: 山田洋路

