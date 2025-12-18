ÄéÀ»Ìé¡¢¥É¥Í¥¢Àï¤ÇÅ»¤Ã¤¿ÆÃÊÌ¤Ê°áÁõ¡Ö¤³¤¤¤Ä¤é¤ò¶á¤¯¤Ë¡Ä¡×¡¡¤È¤â¤ËÀï¤Ã¤¿2¿Í¤ÎÆ±»Ö
WBAÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµéÃÄÂÎÆâ²¦ºÂÅý°ìÀï
¡¡¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÎWBAÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµéÃÄÂÎÆâ²¦ºÂÅý°ìÀï12²óÀï¤¬17Æü¡¢Åìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢Æ±µé²¦¼Ô¡¦ÄéÀ»Ìé¡Ê³Ñ³¤Ï·ÊõÀÐ¡Ë¤¬Æ±µé»ÃÄê²¦¼Ô¥Î¥Ë¥È¡¦¥É¥Í¥¢¡Ê¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡Ë¤Ë2-1¡Ê117-111¡¢115-113¡¢112-116¡Ë¤ÎÈ½Äê¾¡¤Á¡£ÃÄÂÎÆâ²¦ºÂÅý°ì¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£Æþ¾ì»þ¤Ë¤ÏÆ±¶¿¡¦·§ËÜ¤Î¸µIBFÀ¤³¦¥ß¥Ë¥Þ¥àµé²¦¼Ô¡¦½Å²¬¶ä¼¡Ï¯¤µ¤ó¤È·»¤Ç¸µWBCÀ¤³¦¥ß¥Ë¥Þ¥àµé²¦¼Ô¤ÎÍ¥Âç¤µ¤ó¤ÎÌ¾Á°¤¬Æþ¤Ã¤¿¥¢¥¦¥¿¡¼¤ò¿È¤ËÅ»¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÀïÀÓ¤Ï29ºÐ¤ÎÄé¤¬13¾¡¡Ê8KO¡Ë3Ê¬¡¢43ºÐ¤Î¥É¥Í¥¢¤¬43¾¡¡Ê28KO¡Ë9ÇÔ¡£
¡¡»×¤¤¤òÇØÉé¤Ã¤ÆÀï¤Ã¤¿¡£Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤ÏÂ¤ò»È¤Ã¤Æ´Ö¹ç¤¤¤òÂ¬¤ëÅ¸³«¡£4²ó¡¢Äé¤Ï¥é¥Ã¥·¥å¤Ç¹¶Àª¤Ë½Ð¤ë¤â¡¢½ªÈ×¤Ë¶¯Îõ¤Ê±¦¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤òÈïÃÆ¡£É¡¤ò¥«¥Ã¥È¤·¥À¥¦¥óÀ£Á°¤ÎµçÃÏ¤Ë´Ù¤Ã¤¿¤¬¡¢¥´¥ó¥°¤Ëµß¤ï¤ì¤¿¡£ÃæÈ×°Ê¹ß¡¢²ñ¾ì¤Î¡ÖÀ»Ìé¡×¥³¡¼¥ë¤Ë±þ¤¨¤ë¤è¤¦¤ËÈ¿·â¡£Î®·ì¤Ç´é¤òÀÖ¤¯À÷¤á¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥É¥Í¥¢¤Î¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ò¤«¤¤¤¯¤°¤ê¡¢±¦¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤òÃ¡¤¹þ¤ó¤À¡£ºÇ½ª12²ó¡¢¸ß¤¤¤Ë¥Ï¥°¤ò¤·¤Æ³«»Ï¤¹¤ë¤È¡¢Äé¤Îº¸¥Õ¥Ã¥¯¤Ç¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¬Âç¤¤¯¤°¤é¤Ä¤¤¤¿¡£·ë²Ì¤Ï2-1¤ÎÈ½Äê¾¡¤Á¡£Äé¤¬Ç®¶¸¤Î±²Ãæ¤ÇÃÄÂÎÆâ²¦ºÂÅý°ì¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Ï¥ê¥ó¥°¾å¤Ç¡Ö¥®¥ê¥®¥ê¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¥É¥Í¥¢Áª¼ê¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã¶¯¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¾Î¤¨¤¿¡£¡Ö¡Ø´èÄ¥¤ì²¶¡Ù¤Ã¤Æ²¿ÅÙ¤â¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤Ê¤¬¤éÀï¤Ã¤¿¡×¤È¼«¤é¸ÝÉñ¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡Ö¼«Ê¬¤ò¿®¤¸¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¿´¤Ë»ý¤Ä¥Ô¥¹¥È¥ë¤ò¿®¤¸¤Æ¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¶¯¤¤Â¸ºß¡¢¶¯¤¤¥Ü¥¯¥µ¡¼¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡²ñ¸«¾ì¤ËË¬¤ì¤¿Äé¤ÏÉ¡¤òÂç¤¤¯¼ð¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÖÉ¡¤ÏÀÞ¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤è¤Í¡£Â¿Ê¬¡£º£¿Í´Ö¤ÎÀµ¤·¤¤É¡¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤»×¤¦¡×¤È¾Ð´é¤ò¤ß¤»¤ë¤â·ãÀï¤ÎÍÍ»Ò¤ÏÌÀ¤é¤«¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö½Å²¬¶ä¼¡Ï¯¡×¡Ö½Å²¬Í¥Âç¡×¤ÈÂµ¤Ëµ¤µ¤ì¤¿¥¢¥¦¥¿¡¼¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Í¥Âç¤È¶ä¡¢¤³¤¤¤Ä¤é¤ò¶á¤¯¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¾¡¼ê¤ËÆþ¤ì¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÉ½¾ð¤ò´Ë¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡¶ä¼¡Ï¯¤µ¤ó¤Ï5·î¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¸å¤ËµßµÞÈÂÁ÷¡£¡ÖµÞÀ±¦¹ÅËì²¼·ì¼ð¡×¤Ç¶ÛµÞ¤Î³«Æ¬¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÃÏ¸µ¡¦·§ËÜ¤ÎÉÂ±¡¤ËÅ¾±¡¡£¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Í¥Âç¤µ¤ó¤Ï¶ä¼¡Ï¯¤µ¤ó¤ò»Ù¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë8·î¤Ë¸½Ìò°úÂà¤òÉ½ÌÀ¡£¡Ö¤³¤ì¤«¤é¡Ø¤³¤³¤Ë¹Ô¤±¤Ð¶ä¼¡Ï¯¤Ë²ñ¤¨¤ë¡ª¡Ù¤½¤ó¤Ê¾ì½ê¤òºî¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¼«¿È¤ÎSNS¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢¥«¥Õ¥§¤Î³«¶È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡¦ß·ÅÄ Ä¾¿Í / Naoto Sawada¡Ë