JLPGAアワード2025

日本女子プロゴルフ協会（JLPGA）は16日、都内ホテルで2025年シーズンの年間表彰式「JLPGAアワード2025」を開催。今季活躍した選手たちが華やかなドレス姿で集結した。ツアー通算3勝の柏原明日架（富士通）はシックな黒のドレス姿を披露した。

柏原は、デコルテが露わになった黒いロングスリップドレスを着用。身長171センチでスラリとスマートな印象だ。隣では白いロングドレスを着た身長172センチの渡邉彩香が。白黒で対照的な装いだ。

柏原は自身のインスタグラムで実際の2ショットを公開。文面では「この場に立てるヨロコビを噛み締めて、またがんばります！」と記した。同世代の金澤志奈、堀琴音、木村彩子、永峰咲希とも写真に納まり、「永峰vs木村のどっちが身長低いかのバトルの中同級生のみんなでパシャリ」と喜び。渡邉との2ショットについては「天使と悪魔だと周りに言われる中彩香姉さんともパシャリ」と明かしていた。

柏原は今季、8月に行われたNEC軽井沢72で6年ぶりの3勝目を挙げた。優勝インタビューでは「3勝目が長かったな……と思います」と実感を込めて語った。「父が来て、目の前で初めて優勝を見せられた」と口にした時には、思わず涙がこぼれた。

JLPGAアワード2025では、佐久間朱莉が年間最優秀選手賞、賞金ランキング、平均ストローク賞、特別賞の4冠を達成した。



