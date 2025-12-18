「外寒すぎて辛い！」→【セリア】で解決！ 服の下にサッと仕込みたい「優秀アイテム」

気温の急降下が続く冬は、手首や足首、お腹などの防寒対策も大切。服をただ重ね着するだけでなく、「あったか小物」を上手に取り入れて防寒対策するのがおすすめです。そこで注目したいのが【セリア】のアイテムたち。薄手の腹巻きやレッグウォーマーなど、着ぶくれしにくく仕込みやすい冬アイテムが充実しています。かさばりにくい小物類は、アクティブな外デートや旅行シーンにもぴったり。冷え込む前に、ぜひ早めのチェックを。

薄手 & リバーシブル対応の頼れる腹巻

【セリア】「リバーシブル薄手腹巻2」\110（税込）

ゴワつきにくく、インナー感覚で取り入れられそうな薄手タイプの腹巻き。伸びの良さそうなストレッチ生地で、トップスやアウターに響きにくく、すっきり馴染んでくれそうなところがGOOD。ブラックとベージュの両面リバーシブル仕様で、トップスの色味に合わせて使い分けできるのも魅力です。

足首の冷え対策にもおしゃれなアクセントにも！

【セリア】「婦人手首足首ウォーマー 発熱」\110（税込）

冷えが気になる手首や足首を、しっかり守ってくれそうな発熱ウォーマー。端のメロウフリルが可愛く、スキニーパンツやロングスカートに合わせてチラッと見せるだけで、防寒対策をしながら着こなしが一気に今っぽくなる便利なアイテムです。手首にも使える2WAY仕様だから、1つ持っておけばマルチに活躍してくれる予感。たった\110（税込）で狙えるコスパの良さも、注目したいポイントです。

