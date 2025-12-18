フィギュア全日本選手権が19日開幕

フィギュアスケートの全日本選手権が19日に東京・代々木第一体育館で開幕する。18日には同会場で公式練習が行われた。男子シングルに出場する壷井達也（シスメックス）は不調時に、同じチームの坂本花織から助言を受けていたことを明かした。内容は「豚肉を食べるといいよ」。その心は――。

グランプリ（GP）シリーズでは思ったような結果を残せず。その後も調子が上がらず、「どん底という感じ。練習をやってもやっても全然うまくいかない状態が続いて、スケートが嫌になりそうなくらいだった」と苦しい時期を過ごした。

シスメックスの仲間は優しかった。坂本からは「豚肉を食べるといいよ」との助言を受けた。「ビタミンB1ですかね、疲労回復に。後はキレートレモンで、ビタミンCと。凄い実践的なアドバイスをいただいた」。ほっこりするエピソードに、報道陣も笑いで包まれた。

特別な全日本の舞台へ「やり切るしかない」と気持ちを切り替えた。公式練習は「氷の状態を確かめてみて、明日に向けて緊張感を感じたけれど、徐々に仕上がってきている」と悪くない感触を掴んだ。「調子が悪い中でもチーム皆で頑張ってきた。まずは自分が一番いいスタートを切りたい」と語った。

今大会は来年開催されるミラノ・コルティナ五輪の代表最終選考会を兼ねた一戦。日本代表はシングルで男女ともに3枠、ペアで2枠の出場権がある。アイスダンスは個人枠での出場権がないが、団体戦での1枠を決める。



