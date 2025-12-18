東京ディズニーリゾート・オフィシャルホテル「シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル」のブッフェ・ダイニング「グランカフェ」にて「世界の鍋フェア」を開催。

世界各地で受け継がれてきた鍋料理をテーマに、寒い季節にうれしい多彩なメニューがブッフェ形式で堪能できます☆

シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル 「グランカフェ」世界の鍋フェア

価格：※ソフトドリンクバー込み

・平日 ランチブッフェ：大人 5,400円／65歳以上 4,900円／4〜12歳 2,700円

・土日祝 ランチブッフェ：大人 6,500円／65歳以上 6,000円／4〜12歳 3,250円

・ディナーブッフェ：大人 8,000円／65歳以上 7,000円／4〜12歳 4,000円

※3歳以下のお子様は無料です

※土日祝のみランチ90分、ディナー120分の利用制限があります

※「65歳以上」料金での利用は、年齢が分かる身分証明書の提示が必要です

開催期間：2026年1月6日（火）〜2月28日（土）

ブッフェメニュー例：

前菜：ヒヨコ豆とキヌアのアサイードレッシング（ペルー）／ギリシャ風タラモサラダ（ギリシャ）メイン：アイントプフ（ドイツ）／ボルシチ（ロシア）／カタプラーナ（ポルトガル）／スチームボート（マレーシア）／タジンアルコフタ（モロッコ）／参鶏湯（韓国）／火鍋（中国）スープ：トムヤムクン（タイ）／チキンとキノコのチャウダー（アメリカ）

開催場所：ブッフェ・ダイニング「グランカフェ」（ホテル1F）

シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテルの1階ブッフェ・ダイニング「グランカフェ」にて、世界各地で親しまれてきた、心も身体も温まる鍋料理をテーマに、寒い季節にうれしい多彩なメニューが味わえる「世界の鍋フェア」を開催。

地域ごとに異なる味わいや調理の工夫を盛り込んだ鍋が集まり、その国ならではの食文化に触れてることができる、各国を代表するメニューがブッフェスタイルで提供されます。

ブッフェには、ドイツの家庭で古くから作られてきた、豆や野菜、ソーセージをじっくり煮込む「アイントプフ」や、

北アフリカで生まれたミートボールの煮込み料理「タジンアルコフタ」

辛味のある赤スープと、まろやかな味わいの白スープを食べ比べできる中国の「火鍋」

ポルトガル南部で親しまれている魚介とトマトの煮込み「カタプラーナ」など、その国ならではの食文化が息づく一品が揃います。

国や地域によって異なる調理法や香り、具材の組み合わせを楽しめる多彩な鍋料理が日替わりで登場するフェアで、心も身体も温まる世界の味わいがゆっくりと堪能できます。

冬のひとときをより豊かに彩る、世界の“鍋”の奥深さが堪能できるブッフェ。

シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル 「グランカフェ」にて2026年1月6日より提供される「世界の鍋フェア」の紹介でした☆

クリスマスシーズンを彩る華やかなメニュー！シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル「トスティーナ」 クリスマスシーズンを彩る華やかなメニュー！シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル「トスティーナ」 続きを見る

多彩な料理が華を添える贅沢なクリスマスブッフェ！シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル 「グランカフェ」 多彩な料理が華を添える贅沢なクリスマスブッフェ！シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル 「グランカフェ」 続きを見る

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 寒い季節にうれしい「世界の鍋フェア」！シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル 「グランカフェ」 appeared first on Dtimes.