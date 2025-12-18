SUPER EIGHTの横山裕さん（44）が、12月31日放送の『ヒロミの大晦日リホーム』（日本テレビ系 よる6時放送）に助っ人として出演することが発表されました。

タレントのヒロミさん（60）が、DIYのテクニックで様々なお悩みを解決していく『ヒロミリホーム』。今回、解決するのは未来の横綱を夢見る子どもたちの相撲クラブです。現在、10人の子どもたちが在籍しているというクラブは、台風による強風でテント屋根が壊れてしまい、土俵で練習できない状態に。また、練習に励む子どもたちのためにシャワーを作ってあげたい、など多くの悩みを抱える相撲クラブのリフォームの様子を5時間半の生放送でお伝えします。

助っ人として登場するのは、SUPER EIGHTの横山さん。24時間テレビでチャリティーランナーを務めた横山さんは本番前、ランナー経験者であるヒロミさんに相談に乗ってもらっていたという縁から、恩返しのため助っ人をかって出たといいます。

横山さんは「ヒロミさんには、もう本当に子どもの頃からお世話になっていて 2025年の24時間TVのマラソンでも応援メッセージとかも頂いたので 今回ヒロミさんが大変なことやっているって聞いて、僕にできる事があれば！ とお手伝いさせて頂きました」と経緯を明かしています。

工事現場でのアルバイト経験があるという横山さん。参加した感想について「現場仕事って、久々やったんですけど、なんか気持ち良かったです！ なんか、いい〜汗かいたし、めっちゃ夜ぐっすり眠れたし、ホンマに“生きてるってこういう事やな”と思いましたね」と振り返り、「あの土俵で子どもたちには強くなって欲しいなって思います！」と語りました。