タレントの指原莉乃(33)が18日深夜に放送された中京テレビ「ホラン×サッシーのカイギカイギカイギ」（深夜0・29）に出演。後輩への声かけについて語った。

同番組はタレントのホラン千秋と指原が「世の中のキレイごと」をあえて疑い、改め、話し合うトーク番組。今回は「話せばわかる」をテーマにトーク展開された。

「プロデュースしているアイドル（『＝LOVE』）たちにも、何も言われなかったら何も言わない。ポジティブな言葉ばっかりかけます」と前置きしつつ「ただ、向こうがそのスイッチを押してきた日にはこのくらい（4行くらい）のLINEにこのくらい（倍以上）で返します」と熱く意見をぶつけ合うと説明。「普段は言わないようにしています」と念押しした。

「ムカつくこととかひどいこと言われても諦めずに話したい」タイプだという指原は「とにかく“説く”ですね」と補足。「なんで今この現状でとどまっているか理解するところから始めようよ…自分に何が足りないないのか考えようよ」などと、しっかり言語化して納得できるまでアドバイスを送り続けると明かした。

しかし「たまに後輩に熱く送っても返信来ないなと思って後から見たら、こういう（サムズアップの）リアクションが小っちゃく…音も鳴らない」とぶっちゃけ。「アレ悔しい」とぼやいていた。