音楽ユニット「globe」のメンバー、マーク・パンサー(55)が16日、Xを更新し娘とのデートショットを披露した。

【映像】KEIKOと娘との3ショットや親子ショット（別カット）

これまでにもXで、親子仲睦まじい様子を見せてきたマーク。globeのボーカル・KEIKOを含む3人で、ゴルフを楽しんだことや、仕事場まで送迎してもらう様子などを公開していた。

「きれいな娘さんですね〜」親子ショットを披露

2025年12月16日の更新では娘とデートしたことを明かし、親子ショットを披露している。「きょうは彼女が運転席。ハンドルを握る横顔がいつの間にか大人になったなぁと胸がじんわり。向かう先はどこも可愛くて、笑顔があふれる時間。特別なことはなくても、この一瞬一瞬が宝物。家族ってやっぱり最高やな」と綴っている。

この投稿にファンからは、「きれいな娘さんですね〜 マークさんも笑顔が倍々で優しくなってますね」「お父さんデレデレ」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）