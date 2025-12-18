ニューカッスルに所属するイングランド代表DFティノ・リヴラメント（23）は負傷離脱を強いられるようだ。



カラバオカップ準々決勝でフラムと対戦したニューカッスル。後半ATにルイス・マイリーが劇的勝ち越し弾を決め、ニューカッスルは2-1で勝利。準決勝進出を決めた。



しかし、この試合で懸念材料となったのはリヴラメントの怪我だ。左SBとしてスタメン出場した同選手は76分に負傷交代を強いられ、状態が心配された。試合後、指揮官のエディ・ハウは英『Sky Sports』にて、リヴラメントの状況はあまりよくないと語っている。





「ティノの負傷は大きなマイナスだ。（どれほど深刻かは）わからないが、状況は良くない。膝の問題のようだ。 彼は本当に正直な男だから、彼が交代しなければいけないと言ったことは心配な兆候だ」ニューカッスルは先週末、サンダーランドと対戦したが、その際にイングランド代表DFダン・バーンが相手選手との接触で負傷。肋骨骨折と肺気胸で戦線をしばらく離脱すると考えられているが、主力選手であるリヴラメントも離脱することになりそうだ。ニューカッスルは今週末からチェルシー、マンチェスター・ユナイテッドとのビッグマッチ連戦が控えているが、ディフェンスラインに問題を抱えるなか、乗り越えられるか。